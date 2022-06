ResegUp, Beltrami e Bilora vincono l’11ª edizione

sabato, 4 giugno 2022

Lecco – Standing ovation per Lorenzo Beltrami e Martina Bilora. I due azzurri di skyrunning sono i vincitori della 11ª ResegUp. Il loro è un successo che vale doppio visto che, dopo i cambi percorso 2022 che prevedono zona di partenza e arrivo in Piazza Garibaldi, i loro saranno anche i tempi da battere nelle edizioni a venire. Grande ritorno, dopo due anni d’assenza causa Covid, per la gara simbolo di tutti i lecchesi. 1150 stoici runner hanno sfidato caldo e afa per cimentarsi sui 24km (1800 md+) che li ha portati in vetta al Resegone, per poi lanciarsi a capofitto verso il traguardo dove ad accoglierli vi erano due ali di folla. Foto @SportdiMontagna.

Pronti, via e già sul tratto di asfalto che portava alla frazione di Malnago, tutti i migliori si sono portati al comando. Dopo 6km, all’altezza del Rifugio Stoppani, il bergamasco Sergio Bonaldi è transitato in prima posizione inseguito da Andrea Rota, Luca Del Pero, Lorenzo Beltrami, Danilo Brambilla, Daniel Antonioli, Jean Baptiste Simukeka, Ahmed El Mazoury, Sergio Bonaldi e Luca Arrigoni.

Al femminile Fabiola Conti e Martina Bilora hanno provato a fare la gara nella prima parte di salita. Con il passare dei chilometri alcuni forfait hanno però cambiato il volto della gara in rosa. Nella lista delle ritirate figuravano infatti diverse big di giornata come Paola Gelpi, Daniela Rota e la stessa Conti.

In vetta al Resegone Bonaldi è transitato con un discreto margine su Rota e Simukeka. Seguivano nell’ordine Del Pero e Brambilla. Al femminile è salita in cattedra l’azzurra di orienteering Anna Caglio, la seguivano Martina Bilora e Giovanna Terraneo. Più staccata Elisa Pallini.

Come sempre la gara si è decisa in discesa. Primo sul “green carpet” di Piazza Garibaldi, si è presentato un super Lorenzo Beltrami. Dopo avere guadagnato diverse posizioni in discesa l’atleta di casa ha messo nel mirino un provato Simukeka e vinto la gara in 2h18’09”. Secondo posto per il campione ruandese (2h18’38”), mentre terzo si è piazzato il bergamasco Bonaldi. Nella top ten di giornata anche Luca Del pero, Andrea Rota, Danilo Brambilla, Luca Arrigoni, Luigi Pomoni, Erik Gianola e Moreno Sala.

Anche la gara in rosa si è decisa in discesa con una strepitosa Martina Bilora capace di mettere la freccia e vincere in 2h52’00”. Secondo posto per Caglio (2h53’54”), terzo posto per Pallini che si è conquistata il gradino più basso del podio in 3h03’42”.

La festa della ResegUp è andata avanti sino a sera con l’arrivo dell’ultimo concorrente e le premiazioni in piazza. L’appuntamento con la gara più pazza del circuito nazionale è per il 2023, sempre il primo sabato di giugno.