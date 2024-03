Regionali Juniores Kumite, i risultati del Karate Camuno Chinte e Samurai Ryu

martedì, 12 marzo 2024

Ponte San Pietro (Bergamo) – Al palazzetto dello Sport di Ponte San Pietro si sono disputati i Campionati Regionali di categoria per la partecipazione ai Nazionali in programma dal 5 al 7 aprile presso il PalaPellicone di Ostia Lido. Ed anche le squadre Agonistiche del Karate Camuno Chinte del Maestro Soldi ed il Samurai Ryu del Maestro Nodari hanno portato in gara i loro atleti. Luca Mondini e Filippo Zanelli per il Chinte; Desirée Pelamatti, Ilaria Salvetti e Lukas Zoanni per il Samurai.

Le ragazze sono state le prime a scendere sul tatami, Desirée nella -59 kg non riesce a riproporre la stessa prestazione dell’ultima gara dove era stata convincente fin dall’inizio dell’incontro e la vittoria era arrivata, stavolta invece è partita con il freno a mano tirato forse per una eccesso di tensione legata anche all’importanza della gara e la sua avversaria ha avuto la meglio. Purtroppo per lei non ha superato le eliminatorie e viene eliminata. Ilaria nei – 66 kg. invece ha affrontato il suo primo incontro con maggiore convinzione e supera la sua avversaria, nell’incontro successivo finito in parità solo una bandierina di un arbitro gli nega l’accesso ad una finale alla sua portata. Si prende però nella finale per il bronzo la soddisfazione di vincere per 4 a 0 non concedendo nulla alla sua rivale.

Anche per Lukas nella – 76 kg. non è stata la sua migliore prestazione, e questa non ottimale condizione gli ha impedito di esprimersi come in altre occasioni ed il suo Regionale si è fermato alle fasi eliminatorie, nella stessa categoria di Lukas. Luca Mondini affronta gli incontri con una maggiore convinzione e strategia e questi fattori gli consentono di giungere in finale dopo aver superato brillantemente tre incontri nelle fase eliminatorie fermandosi solo sul secondo gradino del podio, mettendosi al collo una brillante medaglia d’Argento.

È stata la volta del compagno Filippo Zanelli che nei – 68 kg, anche lui disputando gli incontri preliminari nel migliore dei modi ne vince i primi due incontri ma perdendo solo al terzo, ma il suo avversario arrivando in finale gli permette di accedere ai ripescaggi, per il terzo posto, occasione questa che non si fa sfuggire, vince i due incontri e conquista un Bronzo meritatissimo.

“Consapevoli che le soddisfazioni potevano essere maggiori infatti siamo amareggiati per le prestazioni al di sotto delle potenzialità dei 2 ragazzi che non potranno essere presenti ad Aprile a Ostia, ma di questo anche loro lo sono, ma siamo certi che daranno ugualmente il loro contributo nella preparazione dei loro compagni di allenamento all’avvicinamento ai Nazionali di Ostia del 8 e 7 aprile”, commentano i responsabili dei due team Karate Camuno Chinte e Samurai Ryu.