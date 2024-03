Regionali di Ponte San Pietro, triplete per il Karate Master Rapid SKF CBL

mercoledì, 13 marzo 2024

Pian Camuno (Brescia) – Triplete ai Regionali per il Karate Master Rapid SKF CBL che trionfa in 3 cat. su 4. Il Palazzetto dello Sport di Ponte San Pietro (Bergamo) ha ospitato la Fase Regionale di qualificazione 2024 per la cat juniores Regionale che ha visto la partecipazione di tantissimi giovani atleti provenienti dai più blasonati club lombardi. La giornata è iniziata con le prove kata e si è conclusa con il kumite. Si sono così confrontati gli atleti migliori della regione. delle categorie.

Ben 19 le qualificazioni raggiunte degli atleti del Master Rapid Skf Cbl: a brillare maggiormente le 3 medaglie d’oro ottenute dal club grazie alle prestazioni di Filippo Calabrese, Basma Cherouaqi e Yamine Maryam.

Medaglia d'Argento per Jennifer Valenti, Filippo Calvi, Matilda Borghesi, Chiara Quistini, Matilda Spandre e Alessio Delle Femmine.

Bronzo invece per Roberto Di Pucchio, Airton Andrade, Miriam Gabriele e Angelica Arrigo. Qualificati anche Simone Andreoli e Lavinia Rifugio (5′) Elena Tammaro e Carolina Parimbelli (7′) che si aggiungono a Oscar Moretti e Letizia Tiraboschi.

L’Asd Master Rapid SKF CBL ha così festeggiato i suoi 19 qualificati.

Nella classifica per club il sodalizio domina in 3 cat. su 4: 1^ Classificata Kata Maschile, 1^ Classificata Kata Femminile e 1^ Classificata Kumite Femminile. Entusiasti i Maestri Francesco Maffolini, Francesco Landi, Dario Zanotti e Dino Sartirani. “Siamo in Lombardia e il livello è veramente di alto profilo, i club sono tra i migliori d’Italia. Riuscire a vincere una categoria è già prestigio, 3 è storia”.

Contemporaneamente a Gerenzano (Varese) è andato in scena il Trofeo Lombardia, tappa organizzata dallo CSEN nel quale una piccola rappresentanza di 9 ragazzi ha ottenuto 5 medaglie d’oro con Daniele Ferri, Alice Spatti, Giulia Amaglio e Letizia Tiraboschi e Alessia Pezzotti. Due d’Argento con Giorgia Spagnoli e Asia Pedretti, infine bronzo per Lorenzo Tononi e 5° Gioele Camplani.