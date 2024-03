Rally, il valtellinese Bracchi studia il calendario gare. Gianesini in luce a Foligno

martedì, 12 marzo 2024

Ardenno (Sondrio) – Manuel Bracchi sfoglia la classica margherita. Il pilota valtellinese, che ha già debuttato nel corso della stagione in occasione della Ronde Val Merula, studia il da farsi alla luce dei calendari sportivi e dei relativi trofei promozionali.

Con la sua Peugeot 106 1.6 gruppo A, il pilota di Ardenno ha iniziato a togliere la ruggine invernale in occasione del rally ligure Ronde Val Merula dove ha ottenuto un ottimo piazzamento: primo di classe e 15° assoluto. Sostenuto dalla scuderia comasca Bluthunder, Bracchi ora è in attesa di definire i propri programmi (foto credit Alquati).

“Il territorio lombardo offre diversi spunti nei quali potersi cimentare ma la scelta dovrà ricadere per forza su un contesto che mi possa permettere di ambire a premi in denaro per accrescere di volta in volta il budget per affrontare il resto della stagione”- afferma il pilota 42enne della Valtellina.

Dopo aver utilizzato nel corso del 2023 la Peugeot di proprietà e la Skoda Fabia Rally2, Bracchi è al vaglio di nuove opportunità; “in A6 si va forte ma spesso ci si ritrova in classi o categorie con pochi rivali e questo mi rende svantaggiato per la questione dei coefficienti” prosegue Bracchi. “Sicuramente le vetture di classe Rally5 hanno un grande seguito e forniscono buone prestazioni. Potrebbe essere una buona soluzione per il Trofeo delle Province Lombarde o il Lakes Rally Trophy o ancora l’R Italian Trophy. A breve dovremo definire visto che la stagione è ormai cominciata!”.

MARCO GIANESINI VINCE LA CLASSIFICA OVER 55 AL RALLY CITTÀ DI FOLIGNO

Il 3° Rally Città di Foligno ha aperto i giochi del Campionato Italiano Rally Terra 2024. Le affascinanti strade folignate di Scopoli, Collecroce e Monte Alago, hanno fatto da scenario ad una gara ricca di pretendenti di caratura internazionale.

Si è trattato di un rally davvero difficile reso ancor più probante dalle forti piogge abbattutesi in Umbria nel corso del pomeriggio di domenica 11 marzo, giornata dedicata alla corsa. Sulla Skoda Fabia Rally2 Evo dell’Erreffe Rally Team, Marco Gianesini e Marco Bergonzi hanno chiuso la gara all’11° posto assoluto arrivando ad un passo dall’agognata top ten: la posizione conquistata ha comunque consentito al pilota di Sondrio di vincere la classifica dedicata agli Over55.

“La prima gara della stagione non è mai facile” asserisce il portacolori della scuderia bresciana BS Sport; “bisogna ritrovare i ritmi giusti e gli avversari, questa volta davvero numerosi e molto bravi, non regalano nulla. È stato difficile ma almeno siamo riusciti a vedere il traguardo centrando uno degli obiettivi quale la coppa Over55.” La trasferta umbra di Gianesini e Bergonzi ha fruttato un punto nella classifica del CIRT e 15 in quella dell’Over55.