Prowinter Season Finale: a Fiera Bolzano Ski Rental Summit e festa dell’Atleta del Centro Sportivo Carabinieri

martedì, 11 aprile 2023

Bolzano – Grande appuntamento a Fiera Bolzano per gli appassionati di sci e gli addetti ai lavori a Prowinter Season Finale, in calendario nella giornata di giovedì 13 aprile. Dopo il successo dell’appuntamento fieristico di Prowinter dello scorso gennaio, che ha visto grande partecipazione e soddisfazione da parte di operatori, negozianti e aziende, Prowinter Season Finale chiuderà la stagione 2022/23 e lo farà con due momenti chiave: l’atteso e consueto Ski Rental Summit e la Festa dell’Atleta 2023 del Centro Sportivo Carabinieri – Sezione Sport Invernali.

Infatti, oltre al suo aspetto fieristico, Prowinter (nella foto © Marco Parisi il direttore Thomaas Mur in un momento della premiazione 2022) è sempre stata anche momento di festeggiamento dei successi sportivi della stagione. Con il nuovo calendario e le variazioni della supply chain, l’appuntamento con la fiera di riferimento per il settore B2B del mondo montagna è stato ricollocato a gennaio: per non perdere però questo aspetto celebrativo, Fiera Bolzano presenta la seconda edizione di Prowinter Season Finale, un modo per festeggiare la fine della stagione e tirare le somme dell’inverno 2022/23.

Oltre allo Ski Rental Summit, che avrà il compito di fare il bilancio dell’attività dei noleggi e intavolare una discussione tra player del settore, andrà in scena la Festa dell’Atleta 2023 del Centro Sportivo Carabinieri – Sezione Sport Invernali.

Il palinsesto della giornata si arricchisce di nomi di rilievo nazionale per gli sport invernali, tra questi le punte di diamante dell’Arma dei Carabinieri che saliranno sul palco del Prowinter Season Finale a ritirare i premi che si sono guadagnati durante la stagione. Gli sciatori Federica Brignone (foto © Pentaphoto), Dominik Paris saranno a fianco della biathleta Lisa Vittozzi, tutti reduci da una stagione entusiasmante nella propria disciplina di riferimento.

Verranno inoltre premiati i giovani atleti del circuito Extreme alla presenza di Flavio Roda, presidente FISI e Andrea Gios, Presidente Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Info: www.fieramesse.com/prowinter