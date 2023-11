Prowinter Clinics, il punto d’incontro tra aziende e clienti a Fiera Bolzano

giovedì, 16 novembre 2023

Bolzano – L’edizione 2024 di Prowinter presenta una nuova iniziativa che arricchisce il palinsesto della fiera B2B di riferimento per il mondo della neve a 360 gradi. I Prowinter Clinics saranno, per le aziende, l’occasione ideale per incontrare i propri clienti del retail specializzato e mostrare le novità della prossima stagione.

In scena dal 10 al 12 gennaio 2024 a Fiera Bolzano, Prowinter presenta un’altra novità del proprio palinsesto: i Prowinter Clinics. Un format innovativo per la fiera B2B di riferimento per il mondo della montagna invernale che darà l’occasione alle aziende di essere protagoniste sul palco della manifestazione per incontrare i propri partner del trade e raccontare loro le proposte per la stagione 2024/25.

Sono numerose le aziende che infatti hanno già confermato la propria presenza a Prowinter, tra queste le principali del mondo macchinari, tra cui: Montana, Wintersteiger, Venini, Reichmann e QBL. Presenti anche le aziende dell’Italian Outdoor Group e di Assosport con F.lli Campagnolo (CMP), Brugi (AST, Nordsen), Great Escapes, Outback 97 (Sensmax, Kang Poles, Ledx, Kohla), Ferrino (Black Crows), Panorama Diffusion (Vaude/Devoid/Arva/Kästle), D.P.S Distribution (Blackhole), Cober, Gamba Safety, Aku e Salice. Non potevano poi mancare 22 dei numerosi marchi parte del consorzio Pool Sci Italia.

“Tra le tante iniziative della prossima edizione, abbiamo previsto i Prowinter Clinics, un’opportunità per dare spazio alle aziende e alle novità del mercato, rafforzando il rapporto con la propria rete distributiva – ha commentato Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter – Saranno brevi talks della durata di 15 minuti in lingua italiana o tedesca, in cui l’azienda andrà a presentare a negozianti e noleggiatori i propri prodotti, condividendo informazioni tecniche importanti nonché suggerimenti per la loro vendita efficace”.

I Clinics sottolineano con rinnovata energia il nuovo spirito di Prowinter, che guarda al mondo retail, mantenendo un occhio di attenzione al segmento rental che continua a essere interlocutore fondamentale per le aziende della neve. A questo si aggiunge anche l’aspirazione di Fiera Bolzano di andare ad intercettare un nuovo pubblico di lingua tedesca, aprendo così le porte ad aziende, negozianti e noleggiatori dei Paesi d’oltralpe.

“Ritengo che oggi più che mai la specializzazione di ogni rivenditore sia fondamentale per differenziarsi e dare un valore aggiunto alla sua attività. I Prowinter Clinics saranno dunque un’ottima occasione in questo senso”, ha commentato Günther Acherer, Presidente di Italian Outdoor Group.

I Prowinter Clinics andranno in scena sul palco di Prowinter nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio dalle 14 alle 17 e venerdì 12 gennaio dalle 10 alle 12 e si inseriranno all’interno di un ricco programma di iniziative che insieme a Prowinter Award Retail e Prowinter Test Days powered by ITASnow e Prove Libere Retail by Pool Sci Italia, preannunciano una ventriquattresima edizione con una alta partecipazione di aziende espositrici e addetti ai lavori.