Prowinter 2023, intervista al presidente Fisi Flavio Roda

mercoledì, 11 gennaio 2023

Bolzano – Il presidente delle FISI, Flavio Roda è intervenuto all’inaugurazione di Prowinter 2023 a Fiera Bolzano e tracciato un quadro in vista delle Olimpiadi Invernali 2026 e sulla stagione agonistica.

VIDEO



OLIMPIADI INVERNALI – “Si sta procedendo nel rispetto dei tempi – ha spiegato il presidente Flavio Roda (nel video) –. E’ aperta la discussione sull’impianto (pattinaggio di velocità ndr) di Baselga di Pinè e la Provincia di Trento deve decidere sul progetto”. Invece sulla pista da slittino e bob a Cortina il presidente della Fisi è chiaro: “E’ un’opportunità che abbiamo anche per il futuro e l’auspicio è dotarci di moderni impianti che segnino la storia degli sport invernali anche dopo il 2026”.

STAGIONE AGONISTICA – “Come Fisi – ha aggiunto Flavio Roda – siamo soddisfatti: le gare di Coppa del Mondo sull’arco alpino italiano sono stato un successo e adesso c’è la possibilità di recuperare un gigante femminile in Italia e questo è per noi un orgoglio”.

CAMBIAMENTI CLIMATICI – “Quello che sta succedendo non è legato al cambiamento climatico – conclude – : abbiamo delle stagioni avare di neve altre meno fredde di quelle precedenti e alcune località sono a quote relativamente basse dove magari manca la neve e non si hanno temperature per l’innevamento programmato”.