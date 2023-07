Primier-O Week: successo di Forsberg e Pezzati nella Long e Vedana nella W18

venerdì, 7 luglio 2023

Primiero – Nella rinomata località turistica di Col San Margherita a cavallo tra il Bellunese ed il Trentino, si è chiusa la gara Long della Primier-O Week. A vincere pronti a balzare al vertice della graduatoria generale, Anton Forsberg, 25 enne svedese, ed Elena Pezzati, svizzera, che si è riconfermata.

Gli elvetici hanno saputo onorare la competizione occupando anche la seconda posizione maschile con Flavio Poltéra (Quack OK +03:55). Bronzo ad un altro scandinavo, Simon Schuster (IFK Lidingö SOK +04:18).

Pezzati ha invece preceduto la svedese Synnøve Bråten (IFK Lidingö SOK +00:29) e la danese Mathilde Smedegaard Madsen (Søllerød OK +11:38).

Per l’Italia da segnalare il bel successo di Giulia Vedana, atleta in graduale crescita alla sua prima vittoria internazionale e regala così una grande gioia al suo presidente, Guido Parteli (nella foto © Fiso da sinistra Elena Pezzati e Giulia-Vedana)

LOCATION: Si è gareggiato in una località incantevole, con la vista sulle Pale di San Martino. La zona del Col San Margherita ha presentato un’incognita importante, data dall’altitudine. Gli oltre 700 atleti erano costretti a rimanere ad oltre 2.500 metri di quota. Per arrivare sulla cima della montagna è stato necessario salire con la funivia. Il legame con lo sci era evidente anche dall’affaccio sulla pista Volata, che in questi anni ha ospitato le gare di Coppa Europa di sci alpino e dal prossimo anno sarà teatro della Coppa del Mondo.

PROTAGONISTI: Elena Pezzati ha condotto una gara in rimonta, come spiegato da lei stessa. “Credo di aver commesso alcuni errori importanti e su questo terreno ricco di sassi e aperto non era facile orientarsi. Mancavano infatti dei punti di riferimento. Poi ho trovato il giusto mood e la gara ha svoltato”.

Tra le donne era presente pure l’atleta del Sud Corea, Yoonshun Cha, che venuta in Primiero per preparare i Mondiali di Svizzera. “Nella mia nazione stiamo lavorando per far crescere l’Orienteering.- racconta l’alteta asiatica – Qui in Trentino ero già venuta in passato e sono incantata da tanta bellezza. Sto lavorando per i Mondiali dove matureremo un’altra grande esperienza, utile allo sviluppo di questo sport nel nostro Paese”.

Giulia Vedana, prima in W18: “Una prova molto buona. Un unico neo nel finale, quando al passaggio nel loop prima dell’arrivo mi sono emozionata e stavo rischiando di perdere la concentrazione”.

Vittoria sfumata per l’elvetico Flavio Poltéra, atleta di buon livello proveniente da Coira e che nella vita è cartografo di Orienteering. Un vero ipertecnico che ha sempre sfiorato la maglia della Nazionale rossocrociata, senza mai indossarla. “In Svizzera abbiamo un livello altissimo con una grande concorrenza. Anche il vincitore di oggi, Forsberg, ha un ottimo curriculum sportivo con un medaglia mondiale in Staffetta”.

US PRIMIERO: Massimo il successo organizzativo per l’US Primiero, al lavoro con dedizione, per il perfetto svolgimento della manifestazione. Oggi il meteo favorevole ha premiato la scelta di invertire le giornate con la frazione di Val Venegia. “Avevamo tenuto questo appuntamento per primo nella stesura del programma – spiegano gli organizzatori – perchè gareggiando a 2.500 metri era la tappa più critica. Le previsioni meteo, non buone per ieri, ci hanno suggerito questo cambiamento e dobbiamo dire che la scelta ci ha premiato”.

CLASSIFICHE

MASCHILE

1 Anton Forsberg Stora Tuna 64:02

2 Flavio Poltéra Quack OK +03:55

3 Simon Schuster IFK Lidingö SOK +04:18

FEMMINILE

1 Elena Pezzati SCOM Mendrisio 68:16

2 Synnøve Bråten IFK Lidingö SOK +00:29

3 Mathilde Smedegaard Madsen Søllerød OK +11:38

W18

1 Giulia Vedana FONZASO 51:09

2 Signe Feil Sundsvalls OK +04:13

3 Molly Mcgowan Auckland Orienteering Club +05:15