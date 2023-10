Pozza di Fassa: la società Baffaure si aggiudica la gestione dello Ski Stadium Aloch

venerdì, 20 ottobre 2023

Pozza di Fassa (Trento) – Nel biennio 2023-2025 la gestione dello Ski Stadium Aloch sarà gestita dalla società di impianti di Pozza di Fassa, che se ne occupa fin dalla sua nascita nel 1998 e che nel corso degli anni ha potuto sviluppare grande esperienza e know how.

“Un impianto – spiega Elisa Maccagni, vicepresidente società Buffaure – per noi altamente strategico a cui siamo legati anche da un profondo senso di attaccamento. L’Aloch non è solo teatro di allenamenti e competizioni internazionali, come la Coppa Europa FIS o la Baltic Cup 2022, ma anche polo di aggregazione per i giovani sciatori della valle e fucina di molti talenti fassani, che qui sono nati e cresciuti fino a diventare campioni. Ecco perché – prosegue – nonostante il cambio di assetto, che nel 2019 ha visto subentrare la proprietà di Trentino Sviluppo, abbiamo da sempre partecipato ai bandi di gestione indetti dal Comune di Sèn Jan”.

Un impegno non semplice, considerando anche gli alti costi (foto credit Mattia Rizzi). Garantire la sciabilità perfetta fin dai primi di dicembre è decisamente oneroso tanto che l’impianto riporta ogni anno altissime perdite di gestione rispetto alle quali i contributi dell’ente pubblico risultano insufficienti. “Fondamentale e assolutamente prezioso in questo senso – come sottolinea Elisa Maccagni – il supporto delle società del Gruppo Sitc, che si sono sempre occupati di ripianarle, assicurando la continuità della struttura, in cui attualmente opera un team di sei persone”.

Negli ultimi anni, in particolare, i processi di gestione si sono ulteriormente affinati e sono stati fatti grandi passi avanti sul fronte innevamento, affidato al responsabile di pista Giovanni Zulian, rendendo l’impianto un vero e proprio punto di riferimento per le competizioni internazionali di media entità. “Basti pensare – conclude la vicepresidente – che ad oggi abbiamo già in calendario oltre venti gare per la stagione 2023-2024 tra cui il tradizionale appuntamento di Coppa Europa a dicembre, due settimane di Baltic Cup a gennaio e, per la prima volta, Campionati FIS Gran Bretagna Junior”.

Competizioni che, oltre a prestigio e visibilità, portano un importante indotto turistico su tutto il territorio, che la società Buffaure sta calcolando in collaborazione con l’Università di Trento e i cui dati saranno presto disponibili.