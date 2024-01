Ponte di Legno, Goggia: “Allenata benissimo, pronta per le prossime gare”

giovedì, 4 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Ultima giornata di allenamenti di Sofia Goggia sulla pista Casola Nera di Ponte di Legno che, al termine degli allenamenti a Temù e a Ponte di Legno, ha svelato i suoi obiettivi di stagione.

La campionessa bergamasca si era preparata sulle piste del Comprensorio Ponte di Legno Tonale: ha lavorato sulla velocità sulla pista La Croce di Temù, in vista del Super G Altenmarkt-Zauchensee, che si terrà da 12 al 14 gennaio, e su un tracciato tecnico qual è la Casola Nera di Ponte di Legno per prepararsi al Gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, di sabato 6 gennaio. “Sono pronta per le grandi sfide – è il commento di Sofia (foto © PontediLegno-Tonale), al termine degli allenamenti sulla Casola Nera -, qui mi sono allenata benissimo”.

Red. Sp.