Ponte di Legno: Polotti e Fiorentino, primo squillo ai Regionali Children di Sci Alpino

giovedì, 7 marzo 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Hanno preso il via quest’oggi i Campionati Regionali Children di Sci Alpino (foto © Studio Osvaldo) delle Alpi Centrali denominati Trofeo NHOA con lo slalom speciale della categoria Allievi e lo Sci Club Bormio conquista entrambi i gradini più alti del podio con Alessandra Polotti e Luca Maria Fiorentino. Al secondo posto in entrambe le categorie lo Sci Club Domobianca365 posiziona rispettivamente Serena Arrigoni e Filippo Ronchi.

Nelle Allieve Domobianca365 conquista anche il terzo posto con Marta Bianchin mentre negli Allievi troviamo il portacolori dello Sporting Livigno Enea Monaco .

Per quanto riguarda la categoria Ragazzi oggi si sono svolte le prove del SuperG sulla pista Roccolo Ventura di Temù in vista della gara di domani.

Per gli Allievi il programma di venerdì 8 marzo invece prevede lo slalom Gigante sulla pista Casola Nera di Ponte di Legno.

Saranno presenti in pista al Trofeo NHOA la sciatrice paralimpica ipovedente della Nazionale FISIP Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi, entrambe supportate dal Gruppo NHOA, che saranno protagoniste lungo i tracciati di gara e durante le premiazioni di sabato.

NHOA Ski Team – E’ una società sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), che fonda le proprie radici negli storici sci club Goga e Trubi, con oltre 40 anni di storia, e che partecipa alle competizioni di sci alpino nei circuiti regionali, nazionali e internazionali FIS a partire dalla stagione 2023/24.

Il Gruppo NHOA, nel contesto del suo impegno sociale ed in primis verso i propri collaboratori e gli atleti del NHOA Ski Team, attraverso il NHOA Élite Program promuove l’importanza del benessere fisico e mentale, della diversità e dell’inclusione come valori fondamentali e dello sci alpino come mezzo educativo, rispecchiando i valori del Gruppo, oggi tra i leader mondiali nello stoccaggio di energia rinnovabile e nella mobilità elettrica, con oltre 500 collaboratori di 42 nazionalità e il 50% di donne nel management team.