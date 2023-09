Ponte di Legno: l’abbraccio dei tifosi alla Germani Basket Brescia

domenica, 3 settembre 2023

Ponte di Legno – Festa e presentazione della Germani Basket in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno (Brescia) dove i tifosi e turisti si sono ritrovati all’ora di pranzo per l’abbraccio ai campioni della formazione di pallacanestro di Brescia guidata dal coach Magro, che parte per una stagione di primo piano.

La Germani è stata accolta e si è allenata al Cfp Zanardelli di Ponte di Legno nell’ultima settimana e nella prime gare della stagione, tra cui il Valtellina Cup ha già mostrato un’ottima organizzazione di squadra.

Allo scoccare del mezzogiorno sono giunti in piazza XXVII Settembre sul bus scoperto di Maroni turismo i giocatori, gli allenatori e i dirigenti della Germani Basket Brescia, accolti da un pubblico festante, cori, bandiere e fumogeni. Poi sono stati presentati gli atleti, scanditi da cori e applausi mentre salivano sul palco e il coach Alessandro Magro ha promesso: “Siamo pronti per una grande stagione”.

La parola è poi passata al capitano Amedeo Della Valle: “Siamo contenti di vedervi, vi aspettiamo per la Supercoppa e speriamo di alzarla”.

“In questi giorni a Ponte di Legno – ha aggiunto – abbiamo lavorato bene, siamo pronti per una grande stagione”. La presentazione si è conclusa con l’intervento della presidente Graziella Bragaglio che ha ringraziato i tifosi per “l’energia e la carica, premesse per una meravigliosa stagione, grazie per essere vicini alla squadra”.

di An. Pa.