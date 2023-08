Ponte di Legno: la GMF Termoidraulica vince il torneo German

lunedì, 7 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – La squadra “GMF Termoidraulica” ha vinto l’edizione 2023 del torneo German battendo in finale 4-2 la formazione “Angolo Goloso di Manuel“. Il GS Dalignese, presieduto da Luigi Bazzana, con vicepresidente Nicola Pedretti, ha organizzato il torneo, giunto alla nona edizione, che anche quest’anno ha visto una grande partecipazione di pubblico. Al campo sportivo Veclani di Ponte di Legno si sono sfidate sei squadre a sette: Pub Four X, Gs Dalignese, GMF Termoidraulica, Angolo Goloso di Manuel, Menici Impianti e Comitato I-Live.

Nella serata conclusiva è stato ricordato German Lissidini, il 25enne di Ponte di Legno scomparso nove anni fa, e il fratello Peter ha ringraziato tutti per la manifestazione, Gs Dalignese, gruppo alpini e Comune per il sostegno e ricordato le iniziative che il comitato ILIVE porta avanti.

Le finali: per il 3° e 4° posto si sono sfidate le formazioni Pub Four X e Menici Impianti vinta dai prima per 4-3, mentre la finalissima tra GMF Termoidraulica e Angolo Goloso di Manuel ha visto prevalere i primi per 4-2.

Nella prima frazione di gioco in vantaggio di due reti la formazione Angolo Goloso, la sfida ha visto un ribaltamento del risultato da parte di GMF Termoidraulica nel secondo tempo. Nei minuti finali, tra un’espulsione nelle fila dell’Angolo Goloso e una dalla panchina della GMF Termoidraulica, c’è stata grande tensione.

Le premiazioni: Luca Sandrini, miglior portiere del torneo; Mirko Pacchiotti, capo cannoniere; Fabio Baccanelli, miglior giocatore del torneo. Infine la premiazione delle squadre: quarta si è classificata Menici Impianti; terza Pub Four X seconda Angolo Goloso di Manuel. Grande festa GMF Termoidraulica (nella foto) che si è aggiudicata la nona edizione del torneo German.

