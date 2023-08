Ponte di Legno: il CFP Zanardelli al fianco della Germani Brescia

mercoledì, 2 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il CFP Zanardelli e Pallacanestro Brescia rafforzano la collaborazione: per la seconda stagione consecutiva, dopo lo stop forzato dovuto al Covid19, sarà la sede di Ponte di Legno ad accogliere la Germani Brescia per il ritiro estivo, in programma dal 28 agosto al 3 settembre.

Non si ferma qui però il supporto di CFP Zanardelli, che continuerà ad affiancare la Germani Brescia in qualità di Gold Sponsor e Event Project Partner, collaborando alla gestione di eventi e dell’area hospitality del PalaLeonessa A2A.

“C’è un nuovo entusiasmo nel rinnovare la collaborazione tra il CFP Zanardelli e la Pallacanestro Brescia – sostiene Matteo Ciavarella, responsabile marketing di CFP Zanardelli –. Ci sentiamo sempre più protagonisti di un progetto sportivo pluriennale sul territorio bresciano. Un progetto che vede i nostri ragazzi, i loro docenti ed il nostro personale impegnati nell’offrire, con nuovi format, qualità ed immagine all’Area Hospitality durante le partite di campionato casalinghe e durante alcuni importanti eventi dell’anno tra cui il consueto ritiro di Ponte di Legno e gli apprezzati camp estivi dedicati a ragazzi e bambini di tutta la Provincia”.

“Il legame tra la Pallacanestro Brescia e lo Zanardelli è assolutamente solido – conclude Matteo Ciavarella – e il rinnovo della partnership per altre due stagioni ne è la prova con l’obiettivo di diventare sempre più un partner propositivo e creativo nell’ideazione di eventi e nuovi progetti territoriali. Una mentalità molto vicina ad uno sport che è diventato protagonista nella nostra città e soprattutto una vicinanza con i valori promossi dal nostro Gruppo “be proud, make the difference””.