Ponte di Legno: grande attesa per il trofeo Sant’Apollonia

martedì, 17 gennaio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Torna il trofeo Sant’Apollonia, giunto alla 45esima edizione e in programma domenica 12 febbraio. Come da tradizione la seconda domenica di febbraio viene organizzato dal Cai Pezzo Ponte di Legno l’evento, gara di sci di fondo nella frazione di Ponte di Legno (Brescia).

L’evento è una staffetta di fondo non competitiva che si svolge tra i suggestivi panorami della Valle delle Messi. Il tutto lungo il caratteristico percorso tra il silenzio profondo e scenari suggestivi.

Il programma prevede: alle 8:30 di domenica 12 febbraio l’apertura delle iscrizioni con possibilità di noleggio dell’attrezzatura completa (costo 5 euro); alle 10 partenza della staffetta storica adulti e ragazzi; alle 12 premiazioni di tutte le staffette e premio speciale al miglior costume femminile e maschile; alle 12:30 estrazioni premi delle lotteria. Al termine ristoro fornito in collaborazione con il gruppo alpini di Precasaglio e Zoanno.

Il regolamento prevede che i partecipanti utilizzino sci d’epoca e abbigliamento storico che la somma dell’età dei tre atleti iscritti da ogni squadra debba superare i 100 anni (quota iscrizione 30 euro per squadra), mentre per i ragazzi squadre composte da tre ragazzi nati dal 2007 (quota di iscrizione 15 euro per squadra). Il tempo di classifica verrà estratto fra tre diversi tempi definiti prima della partenza. E’ gradita ma non obbligatoria la partecipazione con attrezzatura o abbigliamento d’epoca.