Ponte di Legno, Europei di pattinaggio artistico: in evidenza Metka Kuk e Antonio Panfili

lunedì, 4 settembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – La sesta giornata di gare dei Campionati Europei di pattinaggio artistico a Ponte di Legno (Brescia) ha visto in pista tutte le categorie dell’Inline con il programma corto. Domani in gara Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior delle Coppie Danza e delle Coppie artistico per la Free dance e il programma lungo.

Qui Cadetti. Al termine dello Short guida provvisoriamente la classifica la nostra Rachele Bianchi con un punteggio di 45.21. Dietro di lei l’ucraina Emilla Karavai con 28.61 e terza la polacca Natalia Wiatroszak, 26.41. Un solo Cadetto in gara: dall’Ucraina Vladyslav Archynkii che totalizza 25.86.

Qui Jeunesse. Anche qui in testa alla classifica c’è l’Italia grazie a Sofia De Lazzari che raggiunge 40.58 punti. Seguono la Nazionale polacca con Julia Gierszewska (25.29) e quella ucraina con Kateryna Lysykhina (16.33). In gara per i maschi Jeunesse solamente lo spagnolo Ivan Jimenez Lopez, 31.57.

Qui Junior. In questo caso le nostre azzurre Clara Barattoni e Angelica Piovensan si piazzano rispettivamente al terzo e quarto posto con i punteggi di 30.01 e 24.71. Guida la graduatoria la spagnola Paula Romaguera Perez (50.50), seconda la connazionale Macarena Piotto Gutierrez (42.37). Tra i colleghi del maschile primo posto per la Nazionale spagnola con David Gutierrez Bollain con 58.55, secondo per l’azzurro Francesco Vittuari con 38.09.

Qui Senior. Una bella prima posizione, seppur momentanea perché al termine dello Short, arriva per l’italiana Metka Kuk che ottiene 50.25, la insegue la spagnola Nonaya Cuervo Sanjurjo con 43.24 e subito dopo si trova la nostra Alessia Bilancioni con 40.84. E per i ragazzi è Antonio Panfili con 50.26 a superare il collega azzurro Elvis Martinello, 37.03.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, MARTEDI’ 5 SETTEMBRE 2023

h 14.20 Free dance Coppie danza Cadetti

h 15 Free dance Coppie danza Jeunesse

h 16 Free dance Coppie danza Junior

h 17.05 Free dance Coppie danza Senior

h 18.40 Long program Coppie artistico Cadetti

h 19.15 Long program Coppie artistico Jeunesse

h 19.50 Long program Coppie artistico Junior

h 20.10 Long program Coppie artistico Senior

h 20.45 Premiazioni