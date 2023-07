Ponte di Legno: è iniziato il ritiro precampionato del Monza

lunedì, 10 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – E’ iniziata oggi la preparazione in Alta Valle Camonica del Monza. Il bus con la squadra brianzola ha raggiunto l’hotel Mirella a Ponte di Legno una manciata di minuti dopo le 11 e nel pomeriggio i calciatori alle dipendenze di mister Palladino hanno svolto il primo allenamento sul campo sportivo di Temù.

Il programma è ricco e numerosi sono gli appuntamenti dei prossimi 15 giorni, per la formazione biancorossa si fermerà in Alta Valle Camonica. La squadra di Mister Palladino giocherà le amichevoli tutte al Campo sportivo di Temù (Brescia), in particolare: Monza-Nuova Camunia sabato 15 luglio alle 17; Monza-Real Vicenza mercoledì 19 luglio alle 16:30, Monza-Giana Erminio sabato 22 luglio alle 16:30 e Monza- Vis Pesaro domenica 23 luglio alle 16.

Nella serata di sabato 15 andrà in scena la “Notte Biancorossa”, una grande festa dedicata a tutti i tifosi biancorossi che saranno presenti nella splendida località dell’alta Valle Camonica.

L’appuntamento è alle 21 in piazza XXVII Settembre dove sarà allestito un palco pronto ad accogliere squadra e Mister. Non mancheranno le sorprese in quanto nel corso della serata verranno presentate ufficialmente le divise da gioco 2o23/24.

Oltre alla “Notte Biancorossa” i tifosi che raggiungeranno Pontedilegno-Tonale potranno vivere esperienze uniche in Alta Valle Camonica.