Ponte di Legno: centinaia di ciclisti sulla strada del Passo Gavia

lunedì, 4 settembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Pedalare a stretto contatto con la natura, senza auto e moto che transitano a pochi centimetri.

Sfruttando la chiusura ai veicoli per l’intera mattinata, centinaia di ciclisti hanno raggiunto ieri Ponte di Legno (Brescia) e Santa Caterina Valfurva (Sondrio) e da lì sono saliti al Passo Gavia in tutta tranquillità. Quella di ieri è stata la penultima domenica senz’auto (dalle 8:30 alle 12:30) dell’iniziativa Enjoy Stelvio Valtellina, manifestazione non competitiva aperta a tutti con chiusure al traffico motorizzato. Ieri la chiusura sulla strada del Gavia, il prossimo appuntamento sarà a il 24 settembre in Valmalenco.

L’iniziativa, promossa in origine da Ersaf-Parco Nazionale dello Stelvio, ha visto crescere l’interesse e la partecipazione da parte degli appassionati e ieri almeno 400 ciclisti sul versante camuno e un numero di poco inferiore sul versante valtellinese, hanno compiuto l’ascensione al Passo Gavia, una della strade maggiormente apprezzate dai ciclisti. Quest’estate il passo Gavia è stato chiuso alle auto e moto dalle 8:30 alle 12:30 il 3 giugno, 14 luglio e ieri – 3 settembre – con un crescendo di interesse.

Durante il periodo estivo sono stati chiusi, sempre con le medesime modalità, le strade del Mortirolo (16 giugno e 15 luglio), Stelvio (18 giugno e 2 settembre), Passo Forcola (3 e 4 giugno), laghi Cancano (17 giugno, 21 luglio e 1 settembre), Passo San Marco (10 giugno), Passo Spluga (2 luglio). L’ultimo appuntamento sarà domenica 24 settembre con la salita a Campo Moro: chiusura dalle 8:30 alle 12:30 dal Centro sportivo Pradasc di Lanzada.

Lo scorso anno sono state circa 17mila i passaggi di ciclisti sulle grandi salite montane. “Un’occasione imperdibile per godere, ciascuno secondo le proprie capacità, di questi percorsi unici”, sostengono gli organizzatori dell’iniziativa. Un’opportunità che verrà riproposta anche in futuro e il successo è assicurato.

di A.P.