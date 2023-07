Ponte di Legno, Campionati italiani pattinaggio: nei Senior trionfa Alessandro Liberatore, negli Junior oro a Riccardo Bonotto

martedì, 4 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Alessandro Liberatore si conferma campione italiano Senior, mentre il 18enne Riccardo Bonotto è oro per gli Junior. Nona giornata ai Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico e Inline categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior. La competizione tricolore a Ponte di Legno (Brescia) domani vedrà la finale del Libero Senior donne e l’esordio categoria Allievi dell’Inline (© Raniero Corbelletti)

La giornata di oggi, invece, ha visto laurearsi campioni italiani Junior e Senior, rispettivamente Riccardo Bonotto, alla sua prima medaglia d’oro in questo campionato, e Alessandro Liberatore, che vince per la quarta volta il titolo tricolore tra Junior e Senior.

Nel Libero Junior maschile è dunque il 18enne Riccardo Bonotto (Asd Patt. Sile) a conquistare la medaglia d’oro con 181.53. Lo seguono Mirko Mazzo (S. Domenico Savio) con 173.55 e Davide De Marchi (Team Verde) con 151.56.

“È la prima volta che vinco il titolo italiano, per questo sono emozionato e contento – racconta Riccardo Bonotto che a settembre frequenterà il quinto anno del liceo scientifico – La mia felicità è anche dovuta al fatto che ho migliorato il risultato ottenuto agli Italiani dello scorso anno; abbiamo lavorato tanto, speriamo arrivino altre belle soddisfazioni”.

Nel libero Senior maschile, invece, festeggia la prima posizione Alessandro Liberatore (Pol. Pontevecchio) con 235.12. Quest’ultimo sorpassa Marco Giuseppe Giustino (Asd Cassandra) che si ferma a 210.69; terza posizione per Alex Chimetto (Pol. Dil. Spinea) con 191.98.

“Vincere nella mia città e nella mia Regione è un onore, è bello pattinare sentendo il calore del pubblico amico – sono le parole di Alessandro Liberatore – È stato un viaggio lungo dall’argento dell’Argentina del 2022 fino al titolo di oggi; travagliato con tanti alti e bassi e qualche acciacco. Sono soddisfatto al 60 per cento, ma dopo lo short sono riuscito a concentrarmi e a realizzare una bella rimonta. Ringrazio di cuore il mio staff”.

Gli Italiani, organizzati grazie all’impegno della società organizzatrice Rosa Camuna Skating, e con il supporto della Federazione, termineranno venerdì 7 luglio 2023.

Risultati di oggi

JUNIOR MASCHILE

1. Riccardo Bonotto (Asd Patt. Sile)

2. Mirko Mazzo (S. Domenico Savio)

3. Davide De Marchi (Team Verde)

SENIOR MASCHILE

1. Alessandro Liberatore (Pol. Pontevecchio)

2. Marco Giuseppe Giustino (Asd Cassandra)

3. Alex Chimetto (Pol. Dil. Spinea)

Il programma di domani

12.30 – 16.40 Gara Lungo Senior Femminile (primi gruppi)

16.50 – 18.25 Gara Lungo Senior Femminile (ultimi gruppi)

18.25 – 18.45 Premiazioni Senior Femminile

18.50 – 20.00 Gara Lungo Inline Allievi

20.00 – 20.20 Premiazioni Inline Allievi.