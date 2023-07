domenica, 23 luglio 2023

Pilsen – L’atleta della Polisportiva Disabili Valcamonica Daila Dameno (allenata dal tecnico Elio Imbres) insieme ad Asia Pellizzari ha conquistato l’argento mondiale nella categoria W1 a Pilsen in Repubblica Ceca ai Campionati Mondiali di Tiro con l’Arco: la squadra italiana è stata battuta dalla fortissima Cina (Chen – Zang) per 144 a 122. La squadra azzurra aveva battuto in semifinale le padroni di casa della Repubblica Ceca (Brandtlova – Musilova) per 137-134