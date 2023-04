mercoledì, 5 aprile 2023

Ravenna – Podi e regate del Circolo Surf Torbole. Quattro atleti alla Coppa del Mondo Classi olimpiche di Palma di Maiorca e altri 8 impegnati da oggi agli iQFoil International Games Youth & Junior di Campione.

Techno 293, Coppa Italia

Conclusione della 1^ tappa di Coppa Italia Techno 293 a Ravenna, con buona prova degli atleti del Circolo Surf Torbole, che tornano a casa con tre medaglie di colore diverso in altrettante diverse categorie d’età, e soprattutto hanno avuto l’occasione di provare il campo di regata che sarà teatro della Primavela e Campionati italiani Giovanili FIV in programma a fine agosto-inizio di settembre. New entry tra gli Experience di Sebastiano Savasta, mentre tra i più giovani “CH3” medaglia di bronzo di Edoardo Rasponi protagonista di tre secondi e un terzo come migliori parziali; bell’oro in campo femminile under 15 di Gaia Bonezzi, che si è presa la soddisfazione anche di finire terza assoluta, con un primo e secondo parziali assoluti, su 56 al via. Argento tra i più grandi Techno 293Plus di Marco Guida di Ronza.

La trasferta è stata seguita dai coach Andrea Guida di Ronza e Dario Pasta, che hanno così commentato la tre giorni di Ravenna organizzata dall’Adriatico Wind Club:”Siamo molto soddisfatti di questa prima tappa di Coppa Italia, che ci ha permesso di disputare ben 10 prove per i piccoli e 9 per i più grandi (programma completo), in condizioni di vento sempre diverse, con anche vento leggero e corrente per noi super allenanti, in vista dei campionati italiani giovanili in singolo. Era importante per la squadra tornare a confrontarsi con gli altri coetanei in vista sia dell’europeo Techno 293, che si svolgerà a Torbole dall’11 al 15 aprile, che della stagione in generale e capire il nostro stato di forma”.

iQFoil tra Palma de Maiorca e Campione

A Palma de Maiorca iniziata la Coppa del Mondo delle classi olimpiche, tra cui la nuova iQFoil, con 4 atleti tra tesserati e soci del Circolo Surf Torbole, convocati dalla Federazione Italiana Vela: in acqua Nicolò Renna (Fiamme Oro) riferimento da seguire per i giovanissimi delle squadre Techno, che stanno ripercorrendo lo stesso percorso tecnico e sportivo di Nicolò, e i più giovani Sofia Renna, Manolo Modena e Leonardo Tomasini. Impegnati a Campione dal 5 all’8 aprile, in occasione degli IQFoil International Games Youth & Junior, gli altri atleti “volanti” del Circolo Surf Torbole: Jacopo Gavioli (che rientra dopo lo stop da ottobre/Brest), Valentino Blewett, Mattia Saoncella, Tommaso Strazieri, Marco Guida di Ronza per la categoria Youth (under 19); Raoul Furioli, Mathias Bortolotti e Anna Polettini per la categoria junior (under 17).

Campionati Europei Techno 293

Intanto la macchina organizzativa del Circolo Surf Torbole si sta preparando per accogliere sul Garda Trentino i quasi 300 regatanti provenienti da 16 nazioni, presenti per il Campionato Europeo Techno 293: cerimonia di apertura prevista domenica 9 aprile nel tardo pomeriggio, con prime prove da martedì 11 a sabato 15 aprile. Cinque le categorie in gara: Under 13, under 15, Under 17, Plus Youth Under 19 e Plus Open.