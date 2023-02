Playoff, passo falso dell’Hockey Piné contro Cadore

martedì, 21 febbraio 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné perde per due reti a una il primo atto dei playoff 2023. Dopo aver affrontato il Master Round, chiuso al secondo posto dietro alla capolista Feltre, i gialloneri hanno strappato il pass per la fase conclusiva del campionato.

L’avversario era stato già affrontato nella prima fase della stagione e i pronostici erano tutti dalla parte del team trentino: 2-1 e 1-6 in trasferta sono stati i risultati degli scorsi due confronti tra i gialloneri e i veneti, ma purtroppo sabato i ragazzi di Valcanover sono caduti sotto i colpi degli ospiti.

Il Cadore è stato bravo a portarsi in vantaggio dopo 37’ con la firma di Patrick Meneghetti su assist di Camarotto poi, al 47’, gli ospiti allungano con la firma di Mirco Talamini. Inutile la rete al 50’ di Alberto Ognibeni, che ha dimezzato lo svantaggio ma non è bastata per rimettere in carreggiata la formazione trentina.

L’occasione per il riscatto è immediata: sabato, alle 20.30, il Piné farà visita al Cadore per cercare di andare al terzo match. Il commento di Andrea Valcanover, allenatore dei gialloneri: «Purtroppo non è andata come speravo. Bisogna dire che le partite dei playoff sono diverse da quelle del campionato: è importante essere più aggressivi, lottare su ogni disco e tenere il ritmo. Non siamo riusciti a farlo. Comunque, non tutto è perduto, lavoreremo per rifarci in vista del secondo match cercando di guadagnarci la possibilità della terza partita di nuovo in casa. I ragazzi sono amareggiati, bisogna lavorare e voltare pagina».