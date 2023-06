Più di mille runner iscritti alla Primiero Dolomiti Marathon

sabato, 24 giugno 2023

Primiero (Trento) – Per oltre mille runner l’obiettivo primario sarà la Primiero Dolomiti Marathon, la corsa di tutti che vivrà momenti di festa e di sano agonismo in Valle di Primiero, in programma sabato 1° luglio. Grandi e piccoli, famiglie e comitive saranno protagonisti di una manifestazione ormai attesissima, organizzata dall’US Primiero. Percorsi che si affacciano sulle Pale di San Martino, il calore della gente lungo i sentieri e l’aria fresca di montagna sono solo alcuni buoni motivi per fuggire dalla città e spingersi di corsa nella valle ‘green’ di Primiero, per trascorrere un weekend da sogno nel pieno relax.

La Primiero Dolomiti Marathon è il festival della corsa che abbraccia i posti più esclusivi, visti persino in televisione nella serie “Black Out”, ambientata a Villa Welsperg in Val Canali. Dalla villa ottocentesca, sede dell’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, scatterà infatti la marathon di 42 km con un dislivello positivo di 1243m. Dopo aver vinto l’anno scorso la 26 km, il bellunese Roberto Cassol è pronto a lanciarsi nell’8.a edizione sulla distanza di 42 km assieme al lombardo Matteo Rigamonti, terzo nella marathon del 2021. L’esperto runner fiemmese Nicolò Zorzi, invece, tenterà di migliorare il terzo posto ottenuto l’anno scorso sullo spettacolare percorso di 26 km e 448m/dsl che collega San Martino di Castrozza a Fiera di Primiero, passando per l’incantevole Lago di Calaita, la Valle del Lozen e la Valle del Vanoi.

È una distanza che piace, ed è un percorso vivace dove ritorneranno a cimentarsi la vicentina Tiziana Scorzato e la trentina Maddalena Sartori, rispettivamente seconda e terza nel 2022. Inoltre ritorneranno a darsi battaglia sul giovane e bello ‘Vanoi Trail’ Alessandra Prezzi e Angela Zurlo, brave a salire sul secondo e terzo gradino del podio dopo 16 km e 389m/dsl sempre l’anno scorso. Zortea ospiterà la partenza di quest’ultimo percorso, forse il più “trail” di tutti che attraversa la località Valline e i caratteristici masi del Lozen. Festa grande per chi parteciperà infine al Family Trail di 6,5 km nei dintorni di Fiera di Primiero, per poi attendere con gioia tutti gli altri concorrenti sulla lunga passerella finale di arrivo nel cuore di Fiera.

Sport, lavoro di squadra e vicinanza al territorio sono gli elementi chiave che uniscono l’US Primiero, e la tradizione si ritrova quest’anno anche nel pacco gara. Nelle ultime tre edizioni il disegno riportato sulla maglietta celebrativa dell’evento è stato realizzato da un artista locale e per l’8.a edizione la T-Shirt è firmata da Luciano Scalet, classe ‘54 diplomato all’inizio degli anni Settanta presso l’Istituto statale d’arte di Pozza di Fassa in “decorazione pittorica”. Dopo alcuni anni di insegnamenti, Scalet si è interessato alla lavorazione della ceramica, alla creazione di sculture in terracotta riproponendo infine anche giocattoli della tradizione delle valli alpine. Sulla maglietta rossa risaltano il colore verde dei prati e l’azzurro del cielo e l’artista ha voluto mettere in evidenza le immense Pale di San Martino, simbolo del territorio, con in primo piano due runners.

L’8.a Primiero Dolomiti Marathon corre veloce e chi si iscriverà entro domenica 25 giugno potrà approfittare dell’ultima quota scontata.