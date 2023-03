Pista, Mondiali: medaglia di bronzo al trentino Andrea Giovannini

sabato, 4 marzo 2023

Heerenveen – Seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Heerenveen (Olanda) grazie al ventinovenne trentino Andrea Giovannini (foto © Martin De Jong). Laura Peveri si fregia di un nobile quinto posto nella gara femminile. I Mondiali su singole distanze di speed-skating, in corso di svolgimento a Heerenveen, sono giunti alla loro terza giornata. Sul blasonato ghiaccio del Thialf, sono andate in scena quattro gare. I 1.000 metri e le mass start di ambo i sessi.

Quattro gli azzurri impegnati. Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Daniele Di Stefano (Noale Ice) e Laura Peveri (Fiamme Oro) si sono cimentati nelle partenze in linea. David Bosa (Fiamme Oro) ha invece partecipato ai 1.000.

Si riponevano grandi speranze soprattutto nelle mass start, dove i pattinatori italiani sono sempre stati protagonisti durante l’inverno. Giovannini non ha tradito le attese, fregiandosi della medaglia di bronzo. Il ventinovenne trentino ha sempre tenuto alta la guardia in una gara adrenalinica, facendosi trovare pronto nel momento decisivo. L’azzurro è stato battuto nella volata finale solo dal belga Bart Swings e dall’olandese Bart Hoolwerf, rispettivamente oro e argento. Nella medesima competizione Di Stefano ha pattinato in funzione del più esperto compagno di squadra, recitando magistralmente il ruolo di scudiero. Questa dinamica non gli ha impedito di chiudere al 7° posto.

Per Giovannini è la prima medaglia iridata della carriera, la seconda invece per l’Italia nei Mondiali di Heerenveen dopo l’argento di Davide Ghiotto sui 5.000 metri.

Nella mass start femminile Laura Peveri ha avuto il merito di restare sempre in quota, arrivando a sprintare per le medaglie. La giovane azzurra si è alfine piazzata quinta, confermandosi ai vertici nel format della partenza in linea.

Infine, sui 1.000 metri, David Bosa si è espresso in linea con il proprio potenziale. Il trentenne azzurro ha chiuso in 1’09”10, collocandosi al 14° posto.