Pattinaggio, Mondiali Allround: Ghiotto si impone sui 5.000 metri

sabato, 9 marzo 2024

Inzell – Mondiali Allround: Ghiotto si impone sui 5.000 metri ed è 9° dopo due prove. A Inzell, nella prima giornata della rassegna iridata allround, il vicentino è il migliore degli azzurri al maschile con Di Stefano 11° (con due personal best) e Malfatti 15° quando si sono concluse le gare sui 500 e sui 5.000 metri. Al femminile bel 7° posto provvisorio per Lollobrigida.

Archiviata la due giorni dei Mondiali Sprint, si è aperta oggi a Inzell, in Germania, la serie di gare della rassegna iridata Allround, ultimo grande appuntamento della stagione 2023-24.

Quattro gli azzurri scesi sul ghiaccio: Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Daniele Di Stefano (Fiamme Oro).

Tra gli uomini il migliore è, come nelle attese della vigilia, Davide Ghiotto (foto © Martin de Jong). Il pattinatore vicentino, in difesa sui 500 metri con il 21° tempo in 37″52, ha saputo reagire con forza e carattere sui 5.000 metri andando a prendersi la vittoria davanti al campione iridato Patrick Roest e guadagnando così posizioni importanti in classifica generale, dove viaggia ora in nona posizione.

Sarà importante una performance convincente domani sui 1.500 metri per ottenere la qualificazione sui 10.000 metri dove – da campione del mondo in carica sulla singola distanza – Ghiotto potrà giocarsi tutte le sue carte in chiave di classifica generale.

Undicesimo posto invece in classifica per Di Stefano, autore del personal best su entrambe le distanze odierne. Sui 500 metri, il 25enne romano ha tagliato il traguardo settimo con il tempo di 36″11, mentre sui 5.000 metri si è piazzato al 15° posto con un crono di 6’24″64.

Michele Malfatti è invece 15° in classifica generale dopo aver terminato 23° sui 500 in 38″07 e aver concluso con un ottimo 4° posto sui 5.000 in 6’12″60.

Al femminile, molto bene Lollobrigida che occupa al momento la settima posizione in classifica generale dopo le prime due prove. La campionessa 33enne di Frascati ha aperto con un 9° posto sui 500 metri per poi terminare in 4ª posizione sui 3.000 metri. Domenica, per l’azzurra, la possibilità di migliorare il piazzamento con le prove sui 1.500 e sui 5.000 metri.