Pista lunga, medaglia d’argento dell’Italia ai Campionati europei

venerdì, 5 gennaio 2024

Heerenveen – Nella prima giornata della rassegna continentale in Olanda, Ghiotto, Giovannini e Malfatti conquistano il posto d’onore nell’inseguimento a squadre. Una brillante Lollobrigida, quinta sui 3000 metri.

Parte fortissimo l’Italia della pista lunga ai Campionati europei di Heerenveen. Nella giornata d’apertura sul prestigioso ghiaccio olandese della Thialf Arena, la squadra tricolore ha conquistato la prima medaglia della sua rassegna continentale centrando l’argento nel Team Pursuit maschile.

Il terzetto (foto © Isu) composto da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) si è arreso alla sola Norvegia – autrice del nuovo record del mondo (3’34″22) – ed ha chiuso sul traguardo in 3’40″47 lasciandosi alle spalle gli olandesi padroni di casa.

Per l’Italia arriva così la decima medaglia nella breve storia dei Campionati europei sulle singole distanze, due delle quali ottenute proprio nell’inseguimento a squadre maschile, specialità che in questa stagione ha già regalato al gruppo tricolore anche due top 3 di Coppa del Mondo.

Brillante anche la prestazione di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) sui 3000 metri, giunta quinta sul traguardo con il tempo di 4’00″96. La trentaduenne di Frascati ha mancato il podio per poco meno di due secondi ma si è tolta la soddisfazione di realizzare un tempo vicino a quello fatto segnare proprio a Heerenveen poche settimane prima dei Giochi Olimpici, il migliore della sua carriera sulla distanza.