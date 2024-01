Pista Lunga, Coppa del Mondo: super Bosa è terzo a Salt Lake City

sabato, 27 gennaio 2024

Trento – Il 31enne trentino delle Fiamme Oro ha conquistato negli Stati Uniti il secondo podio in carriera nel circuito internazionale firmando anche il primato nazionale sulla distanza con il tempo di 01’07″06

Riparte subito forte la Nazionale italiana di pista lunga nella prima giornata della quinta tappa stagionale di Coppa del Mondo. A Salt Lake City, sul ghiaccio dello Utah Olympic Oval, David Bosa (foto-©-Martin-DeJong) ha infatti conquistato il secondo podio della carriera nel circuito internazionale piazzandosi in terza posizione nei 1.000 metri.

Il trentunenne trentino delle Fiamme Oro è stato protagonista di una prestazione di alto profilo che gli è valsa un miglioramento di sedici centesimi del primato nazionale già in suo possesso. Bosa ha chiuso la prova con il tempo di 01’07″06 bissando il piazzamento ottenuto a Calgary tredici mesi or sono con l’allora record nazionale. Una gara, quella odierna, in cui il padrone di casa Jordan Stolz ha invece fatto registrare il nuovo record del mondo in 1’05″37.

Ottime notizie ad ogni modo per la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi che ha così colto l’undicesima top 3 della stagione in Coppa del Mondo.

Top ten raggiunta poi da Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) nella Mass Start maschile, con gli azzurri rispettivamente 8° e 9° in classifica dopo aver perso il treno di testa nel corso del penultimo giro.