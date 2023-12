Pista lunga, Coppa del Mondo: successo del trentino Giovannini

venerdì, 8 dicembre 2023

Tomaszòw Mazowiecki (Polonia) – Nella prima giornata sul ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki il trentino delle Fiamme Gialle Andrea Giovannini centra il secondo successo stagionale dopo quello di Pechino e balza al comando del ranking di Coppa del Mondo di specialità. Lollobrigida è settima sui 3000 metri di division A. La mass start si conferma una miniera d’oro per la pista lunga italiana.

Uno straordinario Andrea Giovannini (foto © Isu) conquista la sua seconda vittoria stagionale nella gara con partenza in linea di cui ora guida anche la classifica di specialità a quota 200 punti davanti al belga Swings (193).

Una volta di più, una perfetta condotta di gara del campione trentino delle Fiamme Gialle, coadiuvato dall’altro azzurro in gara Daniele Di Stefano (Fiamme Oro). I pattinatori italiani hanno controllato la gara sempre nelle prime posizioni, consentendo gli allunghi degli avversari solo per le volate sprint ma senza mai dare largo a reali tentativi di fuga.

Nell’ultimo giro è arrivato poi l’allungo decisivo con Giovannini che è riuscito a girare al comando nell’ultima curva tenendosi alle spalle il coreano Jae-Won Chung per poi consolidare il successo nel rettilineo finale. A completare il podio l’olandese Hoolwerf mentre Di Stefano ha tagliato il traguardo in sedicesima posizione ed è ora settimo nella classifica di specialità.

Settima vittoria in una mass start di Coppa del Mondo per il classe ’93, sempre più leader della specialità sulla scena internazionale. E ottavo podio per la pista lunga azzurra in questa strepitosa prima parte di stagione.

Quanto agli altri azzurri impegnati nel venerdì di gare, splendida settima posizione per Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) in 4’11″64 sui 3000 metri, nella prima gara di division A al rientro dopo la maternità; 16° posto invece per David Bosa (Fiamme Oro) sui 1000 metri di division A con il tempo di 1’10″35.