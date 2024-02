Piogge e caldo, annullata la Millegrobbe Ski Marathon di fondo

mercoledì, 14 febbraio 2024

Lavarone – Il Team Futura Asd White Fox e il centro del Fondo Millegrobbe di Lavarone hanno alzato bandiera bianca. Dopo il sopralluogo di questa mattina è stato deciso di annullare la 37esima edizione della Millegrobbe Ski Marathon, inserita in calendario per il 24 e 25 febbraio 2024.

Manifestazione che aveva validità per assegnare i titoli italiani master e amatori. «Purtroppo le condizioni attuali – spiega il direttore di gara Silvano Berlanda – non ci consentono di proporre regolarmente la nostra due giorni di gare.

Le piogge dello scorso fine settimana hanno sciolto definitivamente la neve al centro del fondo e considerando che non ci sono immediate previsioni di nevicate per i prossimi 10 giorni, inevitabilmente siamo stati costretti a dare forfait. In realtà mi preme sottolineare che il direttivo ha cercato di trovare una soluzione alternativa per garantire l’evento ma tutti i tentativi sono risultati vani per logistica, costi aggiuntivi e disponibilità di altre location». L’appuntamento è dunque rinnovato per il prossimo inverno, sempre a febbraio 2025.