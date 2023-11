Per l’Hockey Piné scatta la missione riscatto

venerdì, 3 novembre 2023

Baselga di Piné (Trento) – Dopo il beffardo ko casalingo all’overtime di sabato scorso l’Hockey Piné vuole riscattarsi. L’occasione si presenterà domani sera – sabato 4 novembre, inizio alle 20 – quando i ragazzi di coach Valcanover affronteranno i Milano Devils tra le mura amiche dell’Ice Rink. Per i gialloneri si tratta della settima partita stagionale. Le tigri potranno contare sul tifo di casa, che per tre partite consecutive potrà sospingere i pinetani verso la vittoria. I milanesi arriveranno a Piné cercando di ottenere i loro primi 3 punti, visto che fino ad oggi sono rimasti sempre a secco, avendo perso in serie contro Vinschgau, Chiavenna, Gherdeina, Cadore, Ares Sport e Valpellice una settimana fa.

“Dobbiamo dimenticare la sconfitta contro il Chiavenna e rimanere concentrati per la partita contro Milano – dice l’allenatore Andrea Valcanover – siamo secondi in classifica e dobbiamo rimanerci”.

A tifare per i gialloneri, fra il resto, ci sarà anche miss Trentino Alto Adige Michela Andreatta, originaria di Bedollo, che scenderà sul ghiaccio per dare il via alla partita con un ingaggio simbolico. Dal canto suo l’Hockey Piné cercherà di portarle fortuna in vista dell’84ª edizione di Miss Italia, in programma dal 7 all’ 11 novembre, alla quale Michela prenderà parte. Con la speranza di poterla ospitare ancora in qualità di tifosa giallonera.

Il programma della settimana giornata di campionato, oltre alla sfida tra Piné e Milano, prevede altre tre partite: il Vinschgau giocherà in casa propria contro l’HC Cadore, il Chiavenna ospiterà l’ HC Gherdeina C e il Valpellice sul ghiaccio amico sfiderà l’ Ares Sport.