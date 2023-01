Pattinaggio su Pista Lunga, risultati Assoluti 2023: Pergher e Bosa campioni italiani Sprint, Peveri e Ghiotto nell’Allround

sabato, 28 gennaio 2023

Baselga di Pinè – Primi verdetti da Baselga di Pinè (Trento) dove si è conclusa la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di pista lunga e sono stati assegnati i titoli 2023 Sprint e Allround. Foto @Fisg.

Molte le conferme ma anche qualche cambio in vetta alle classifiche rispetto a quanto osservato nella giornata di venerdì. Tra gli sprinter hanno confermato la loro leadership sia Serena Pergher tra le donne che David Bosa tra gli uomini. Una prima volta assoluta per la 18enne delle Fiamme Oro, dominatrice con il primo posto su tutte le prove: 39″99 nella seconda sessione dei 500 metri e 1’22″43 in quella sui 1000 metri. Top 3 completato da Giorgia Aiello (Cardano Skating), seconda in rimonta, e da Vigl Maybritt (Ritten Sport), scivolata rispetto a ieri sul terzo gradino del podio.

Ennesima prova di forza invece al maschile per Bosa. Il poliziotto trentino classe ’92 si è imposto sia sui 500 che sui 1000 metri odierni fermando rispettivamente il cronometro dopo 35″98 e 1’11″28. In classifica generale tra gli sprinter Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine) ha legittimato la sua medaglia d’argento chiudendo secondo su entrambe le distanze con i tempi di 37″12 e 1’12″28 mentre Gabriele Galli (Cardano Skating) ha concluso complessivamente terzo con il bronzo al collo.

Nell’Allround Laura Peveri (Fiamme Oro) ha raccolto il testimone di Francesca Lollobrigida restando in testa grazie al successo sui 1500 metri in 2’04″78, prestazione con cui ha compensato la terza piazza sui 5000 metri (7’54″80). Titolo tricolore per la piacentina classe 2001 che ha preceduto sul podio Linda Rossi (Fiamme Azzurre), medaglia d’argento, e Veronica Luciani, medaglia di bronzo.

Nota di merito per Laura Lorenzato (Noale Ice), quarta nella generale ma capace di vincere la gara dei 5000 metri con il nuovo primato personale di 7’34″52.