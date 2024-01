Pattinaggio su Pista Lunga, Europei: Davide Ghiotto è d’argento sui 5.000 metri

sabato, 6 gennaio 2024

Heerenveen – Seconda giornata di gare e seconda medaglia in cassaforte per l’Italia ai Campionati europei di pista lunga in corso di svolgimento a Heerenveen.

Sul ghiaccio olandese della Thialf Arena, Davide Ghiotto ha colto uno splendido argento sui 5.000 metri con il tempo di 6’08″27, superato soltanto dal padrone di casa Patrick Roest, giunto sul targuardo in 6’05″93 e vincitore del terzo titolo continentale consecutivo. A completare il podio il norvegese Eitrem.

Il trentenne vicentino delle Fiamme Gialle, dopo la medaglia del venerdì con il Team Pursuit, ha così confermato il piazzamento sui 5.000 metri ottenuto nella rassegna iridata della passata stagione ed ha centrato la prima medaglia continentale individuale mentre ammontano a tre i podi complessivi conquistati in carriera agli Europei. Undici invece ora le medaglie conquistate dall’Italia nella breve storia dei Campionati europei sulle singole distanze.

Quanto agli altri azzurri in gara, Michele Malfatti (Fiamme Azzurre) si è piazzato al decimo posto sui 5.000 metri in 6’22″30, subito davanti a Riccardo Lorello (C.S. Esercito), autore del nuovo primato personale in 6’24″49. Sul fronte femminile, da sottolineare il 9° posto di Serena Pergher (Fiamme Oro) nei 500 metri con il tempo di 38″88.