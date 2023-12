Pattinaggio su Pista Lunga, capolavoro azzurro sui 10mila di Stavanger: trionfo per Ghiotto, 3° Malfatti

sabato, 2 dicembre 2023

Stavanger – Un’altra giornata da ricordare per il ghiaccio azzurro. Nel sabato della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga, l’Italia realizza un’impresa sui 10.000 metri portando due atleti sul podio della gara più dura e sfiancante del programma.

Davide Ghiotto supera addirittura le aspettative della vigilia vince per distacco chiudendo la sua prova in 13’02″71, con quasi dieci di secondi di vantaggio sui diretti inseguitori. Per il vicentino delle Fiamme Gialle (che domani compirà 30 anni), dopo quello della scorsa stagione a Calgary, si tratta del secondo successo in carriera sui 10.000 metri di Coppa del Mondo, distanza in cui è campione iridato in carica e primatista italiano.

La sorpresa di giornata è però lo straordinario terzo posto di Michele Malfatti. Il trentino delle Fiamme Gialle conquista il primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo al termine di una prova magistrale. Accoppiato al compagno azzurro, Malfatti ha fermato il cronometro dopo 13’12″89, sfiorando addirittura il secondo posto conquistato dal canadese Bloemen in 13’12″33.

Una grande soddisfazione per Malfatti che aveva smaltito da pochi giorni un attacco febbrile e che, con questo risultato, conferma la grande crescita sulla scena internazionale. Nella classifica di specialità – guidata da Ghiotto con 168 punti -, il pattinatore tricolore è nella top five con 122 punti.

La Nazionale italiana del d.t. Marchetto festeggia per la seconda volta nel giro di due tappe un duplice podio nella medesima competizione, fatto senza precedenti nel passato.

In questa seconda giornata sul ghiaccio della Vår Energi Arena Sørmarka di Stavanger, da sottolineare poi anche la terza piazza di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) nei 1500 metri di division B con il tempo di 1’59″51 mentre Veronica Luciani (Noale Ice) ha chiuso diciassettesima in 2’03″70.