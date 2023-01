Pattinaggio su Pista Lunga, Campionati Italiani 2023: a Peveri e Giovannini i titoli delle Mass Start

domenica, 29 gennaio 2023

Baselga di Pinè – Si chiude con entusiasmo e sotto il sole, nella splendida cornice del ghiaccio di Baselga di Pinè, l’edizione 2023 dei Campionati Italiani Assoluti di pista lunga. Protagonisti della terza giornata della rassegna tricolore sono stati due big della Nazionale tricolore, i grandi favoriti della vigilia: Laura Peveri (Fiamme Oro) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle). Per la piacentina si tratta del secondo titolo tricolore in questa edizione dopo il trionfo nell’Allround mentre per il 29enne pinetano, argento nella classifica Allround, il successo nella gara con partenza in linea rappresenta una conferma da campione in carica. Foto di Alberto Moser.

Quindici le atlete al via della gara femminile. Una prova senza scossoni o colpi di scena fino alle battute finali, quando, a poco più di un giro dal termine, Laura Peveri, che aveva sin lì sempre ben controllato la gara dalle prime posizioni, ha piazzato l’allungo decisivo facendo il vuoto alle sue spalle e andando a tagliare il traguardo in solitaria. Allo sprint, secondo posto e medaglia d’argento per Katia Filippi (Fiamme Oro) con Laura Lorenzato (Noale Ice) terza.

Vittoria sudata e raggiunta nel finale al maschile per Giovannini, primo nello sprint davanti a Mattia Peghini (C.P. Pinè), secondo, e Fabio Francolini (Aeronautica Militare), terzo. Settimo titolo in carriera per il finanziere trentino nella specialità della Mass Start.