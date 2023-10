Pattinaggio su ghiaccio, soddisfazioni per gli azzurri in Canada

domenica, 29 ottobre 2023

Vancouver – La seconda tappa dell’ISU Grand Prix regala soddisfazioni agli azzurri. La coppia di artistico corona l’esordio classificandosi nelle prime tre posizioni. Il vice-campione d’Europa compie una strepitosa rimonta.

L’edizione 2023 di Skate Canada, seconda tappa dell’ISU Grand Prix, è giunta al proprio epilogo. Quattro i pattinatori italiani impegnati sul ghiaccio del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver. La coppia di artistico Lucrezia Beccari/Matteo Guarise (Fiamme Azzurre/Fiamme Oro), Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro).

C’era grande attesa per Beccari Guarise, capaci di chiudere lo short program alla posizione d’onore. Il binomio azzurro, nonostante una caduta sul triplo toeloop in parallelo, ha dimostrato un’ottima padronanza dei salti lanciati e fatto leva sui sollevamenti, chiudendo la propria performance con 115.59 punti. Portato il totale a 181.42, Beccari/Guarise hanno difeso il podio, attestandosi in terza piazza alle spalle dei canadesi Stellato-Dudek/Deschamps (214.64) e degli ungheresi Pavlova/Sviatchenko (187.78). Risultato notevole, considerando come il tandem fosse all’esordio assoluto nel Grand Prix (Lucrezia Beccari foto © Diego Barbieri)

Rimarchevole anche quanto compiuto da Rizzo, ottavo dopo il programma corto. Il vice-campione d’Europa in carica ha saputo imbastire una sensazionale rimonta nel programma libero, durante il quale ha peraltro completato perfettamente sia un quadruplo toeloop che un quadruplo rittberger. Grazie al secondo punteggio nel libero (171.02), il venticinquenne italiano è risalito fino alla terza posizione finale (246.01), superato solo dai giapponesi Sota Yamamoto (258.42) e Kao Miura (257.89).

Infine Naki Gutmann, undicesima nel programma corto, ha avuto il merito di recuperare due posizioni nel programma libero (115.73), concludendo al nono posto finale con il punteggio di 165.73, piazzamento che rappresenta il miglior risultato della sua carriera nel Grand Prix.