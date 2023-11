Pattinaggio di figura: l’altoatesina Anna Pezzetta seconda alla Warsaw Cup

sabato, 18 novembre 2023

Varsavia – L’altoatesina Anna Pezzetta seconda con primato personale alla Warsaw Cup. La sedicenne altoatesina ha regalato al movimento italiano un piazzamento di prestigio nell’8^ tappa dell’ISU Challenger Series.

A Varsavia (Polonia) è in corso di svolgimento la Warsaw Cup, ottava tappa stagionale dell’ISU Challenger Series, il circuito cadetto del pattinaggio di figura. Anna Pezzetta (Icelab) si è difatti fregiata della piazza d’onore, avendo il merito di migliorare ogni primato personale. Dopo aver ritoccato di qualche centesimo quello del programma corto (61.25), ha incrementato di quasi quattro punti quello del programma libero (118.33), portando il totale a 179.58.

Punteggi a parte, va rimarcato come la sedicenne azzurra Anna Pezzetta (foto © Diego Barbieri) abbia pattinato in maniera convincente, riuscendo peraltro a completare una combinazione triplo lutz + triplo toeloop.

La teenager altoatesina si è inchinata solamente alla polacca adottiva Ekaterina Kurakova, che con una poderosa rimonta nel programma libero si è imposta con 181.71 punti. Il podio è stato completato dalla statunitense Elyce Lin-Gracey (177.50).