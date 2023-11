Pattinaggio di figura, la coppia azzurra Guignard-Fabbri trionfa ad Angers

sabato, 4 novembre 2023

Angers (Francia) – La coppia di danza Charlène Guignard-Marco Fabbri trionfa ad Angers, nel Grand Prix di Francia, terza tappa dell’ISU Grand Prix (Marco Fabbri e Charlene Guignard nella foto © Diego Barbieri).

Sette i pattinatori italiani impegnati sul ghiaccio transalpino. La coppia di danza Charlène Guignard-Marco Fabbri (Fiamme Azzurre); le coppie di artistico Sara Conti-Niccolò Macii (Fiamme Oro) e Anna Valesi-Manuel Piazza (Icelab); nonché Nikolaj Memola (Fiamme Oro).

Guignard-Fabbri, già in testa alla competizione dopo una brillante Rhythm Dance, hanno completato l’opera, centrando il successo. Il binomio azzurro ha pattinato una danza libera senza sbavature, valutata 127.92. Il totale di 214.54 ha consentito ai vice campioni del mondo in carica di staccare di oltre 9 lunghezze i secondi classificati, i canadesi Fournier Beaudry-Sørensen.

Per Guignard-Fabbri è la terza affermazione della carriera in una tappa di Grand Prix. I precedenti successi erano stati ottenuti lo scorso anno nel Grand Prix de France, del quale hanno pertanto difeso il titolo, e nel Wilson Trophy.

Va rimarcato come abbiano migliorato il primato di pattinatori di danza più anziani a essersi imposti in una tappa di GP. Guignard (34 anni, 84 giorni) e Fabbri (35 anni, 275 giorni) precedono rispettivamente la canadese Marie-France Dubreuil (32 anni, 113 giorni) e lo statunitense Evan Bates (34 anni, 241 giorni).

È arrivato il podio anche per Conti-Macii nelle coppie di artistico. I campioni d’Europa 2023 occupavano la seconda posizione dopo lo short program, seppur staccati di pochi decimi dagli emergenti canadesi Lia Pereira–Trentt Michaud.

Nel programma libero, gli azzurri hanno pagato dazio per un paio di sbavature, ricevendo 124.15 punti, che hanno portato il punteggio finale a 189.46. Non è stato sufficiente per avere ragione dei nordamericani, che esprimendosi sui propri limiti hanno chiuso con 194.67. Dunque il tandem azzurro si è attestato alla piazza d’onore.

Per Conti-Macii è il quarto podio della carriera a livello di ISU Grand Prix. Giunge dopo i tre conquistati lo scorso anno (terzo posto a Skate Canada, seconda posizione nel Wilson Trophy, e terza moneta alle Finals di Torino).

L’altra coppia azzurra, Valesi-Piazza, ha ottenuto 96.62 punti nel proprio programma libero, raggiungendo il punteggio finale di 150.67 che ha permesso di confermare la sesta piazza occupata al termine dello short program.

Infine, Memola ha archiviato il proprio debutto assoluto nel massimo circuito senior con un 11° posto, recuperando una posizione rispetto a quella occupata al termine dello short program. Il teenager lombardo ha raccolto 143.71 punti nel programma libero, per un totale complessivo di 214.63.

L’Isu Grand Prix proseguirà la prossima settimana a Chongqing, dove si disputerà la Cup of China, quarta tappa stagionale.