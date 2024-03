Pattinaggio di figura: Guignard e Fabbri medaglia di bronzo ai Mondali

sabato, 23 marzo 2024

Montréal – Charléne Guignard e Marco Fabbri medaglia di bronzo. Il binomio di danza italiano si è confermato sul podio iridato a un anno di distanza dalla piazza d’onore di Saitama. Gli azzurri hanno superato senza scompensi un pericoloso imprevisto verificatosi nella parte conclusiva della Free Dance (Carlène Guignard e Marco Fabbri foto © Laura Malvarosa).

A Montréal (Canada) si è conclusa la competizione di danza dell’edizione 2024 dei Mondiali di pattinaggio di figura. In ottica italiana, c’era grande attesa attorno all’evento dopo la Rhythm Dance disputatasi venerdì, al termine della quale Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) occupavano la seconda posizione.

Il binomio tricolore aveva ricevuto 87.52 punti, rivelandosi dunque pienamente in corsa per la conquista di una medaglia. Gli avversari più quotati nell’ottica del podio erano gli statunitensi Madison Chock/Evan Bates (90.08), i canadesi Piper Gilles/Paul Poirier (86.51) e i britannici Lilah Fear/Lewis Gibson (84.60).

Nella danza libera Guignard/Fabbri hanno pattinato in maniera sublime, completando uno dei migliori programmi della loro carriera. Hanno peraltro avuto il merito di non farsi condizionare da un imprevisto nel finale. La gonna di Charléne si è difatti impigliata nella lama del pattino destro, ma questo pericoloso incidente è stato superato senza scompensi.

Gli azzurri hanno ricevuto 129.00 punti nella Free Dance, ottenendo un totale di 216.52, punteggio valso loro la medaglia di bronzo. L’oro è stato appannaggio di Chock/Bates (222.20), confermatisi Campioni del Mondo per il secondo anno consecutivo davanti a Gilles/Poirer (219.68). Fear/Gibson si sono invece fermati a 210.92.

Per Guignard/Fabbri è la seconda medaglia iridata della carriera dopo l’argento conquistato a Saitama nel 2023. Per l’Italia si tratta, invece, del sesto podio mondiale nella danza. Nel complesso, le medaglie azzurre nei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura diventano 15. A seguire l’elenco completo dei podi tricolori in ambito iridato.

SETTORE MASCHILE

1953 – Carlo FASSI (Bronzo)

SETTORE FEMMINILE

1978 – Susanna DRIANO (Bronzo)

2005 – Carolina KOSTNER (Bronzo)

2008 – Carolina KOSTNER (Argento)

2011 – Carolina KOSTNER (Bronzo)

2012 – Carolina KOSTNER (Oro)

2013 – Carolina KOSTNER (Argento)

2014 – Carolina KOSTNER (Bronzo)

COPPIE DI ARTISTICO

2023 – Sara CONTI/Niccolò MACII (Bronzo)

DANZA

2000 – Barbara FUSAR-POLI/Maurizio MARGAGLIO (Argento)

2001 – Barbara FUSAR-POLI/Maurizio MARGAGLIO (Oro)

2010 – Federica FAIELLA/Massimo SCALI (Bronzo)

2014 – Anna CAPPELLINI/Luca LANOTTE (Oro)

2023 – Charléne GUIGNARD/Marco FABBRI (Argento)

2024 – Charléne GUIGNARD/Marco FABBRI (Bronzo)