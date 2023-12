Pattinaggio di Figura, gli Assoluti di Pinerolo hanno eletto i nuovi Campioni d’Italia

sabato, 23 dicembre 2023

Pinerolo – Nello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo è calato il sipario sui Campionati Italiani di pattinaggio di figura. L’appuntamento, organizzato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, ha assegnato cinque titoli, i quattro di ogni settore senior, al quale è stata aggiunta la danza junior.

Il nuovo Campione d’Italia maschile è Nikolaj Memola (Fiamme Oro), che ha conquistato il primo titolo della carriera con il punteggio di 248.68. Il ventenne lombardo, succeduto all’assente Matteo Rizzo, ha vinto una serrata sfida con Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), da cui era preceduto di 34 centesimi dopo il programma corto. Il quasi ventiduenne di scuola altoatesina (239.78 punti) si è fregiato della piazza d’onore dopo aver chiuso al terzo posto le ultime tre edizioni. Il podio è stato completato da Corey Circelli (Icelab), con lo score di 214.00.

Cambia la Campionessa d’Italia anche nel settore femminile, dove la medaglia d’oro è stata preda di Sarina Joos (Ice Skating Bolzano). La diciassettenne di origini svizzere, all’esordio negli Assoluti, si è imposta con il punteggio di 192.79. Argento per Lara Naki Gutmann, protagonista di una bella reazione nel programma libero dopo aver chiuso settima lo short program. La ventunenne delle Fiamme Oro ha ottenuto 183.88 punti, precedendo così Anna Pezzetta (Icelab), valutata 181.59.

Annunciato passaggio di mano del titolo delle coppie di artistico, poiché i vincitori dello scorso anno Sara Conti/Niccolò Macii hanno dovuto dare forfait all’ultimo minuto. I nuovi Campioni d’Italia sono Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini, capaci di agguantare il tanto agognato successo dopo essere giunti terzi in due edizioni e secondi negli ultimi cinque anni. Il binomio delle Fiamme Azzurre ha raccolto 192.88 punti, sovvertendo sul filo di lana un’equilibratissima sfida con Lucrezia Beccari/Matteo Guarise (Fiamme Azzurre/Fiamme Oro), fermatisi a 191.13. Terzo posto per Anna Valesi/Manuel Piazza (Icelab) con 157.72 punti.

Nella danza, Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) si sono confermati Campioni d’Italia. Il blasonato binomio ha inanellato il sesto titolo nazionale consecutivo pattinando in maniera sublime, tanto da ricevere un punteggio complessivo di 229.98. Victoria Manni e Carlo Röthlisberger (Icelab) si sono riaffermati alla piazza d’onore, già conquistata lo scorso anno a Brunico, con 177.75 punti. Il terzo posto è stato occupato da Leia Dozzi e Pietro Papetti (Diavoli Rosso Neri) con 165.78, al primo podio della carriera negli Assoluti senior.

Infine, nella danza junior, la medaglia d’oro è stato appannaggio dei favoriti della vigilia Noemi Tali/Noah Lafornara, autori del miglior punteggio sia nella Rhythm che della Free Dance. Medaglia d’argento per Beatrice Ventura/Stefano Frasca (Icelab), mentre Vittoria Petracchi/Daniel Basile (Accademia del Ghiaccio) si sono fregiati della medaglia di bronzo grazie a una brillante danza libera, al termine della quale sono stati in grado di scavalcare di soli 17 centesimi di punto Alice Pizzorni/Massimiliano Bucciarelli (Mezzaluna Ghiaccio), terzi al termine della giornata di venerdì.

In conclusione va rimarcata la grande risposta di pubblico e la perfetta organizzazione in sinergia con l’amministrazione comunale di Pinerolo e con tutte le entità legate al territorio. La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio tiene, infine, a ringraziare tutti i volontari che, a vario titolo, hanno reso possibile la realizzazione di un evento tramutatosi in una grande festa natalizia dedicata al pattinaggio di figura