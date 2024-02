Pattinaggio, Coppa del Mondo giovanile di speed skating: i risultati degli azzurri

domenica, 4 febbraio 2024

Hachinohe – La città nipponica di Hachinohe è stata teatro della terza tappa della Coppa del Mondo giovanile di speed skating. L’appuntamento ha rappresentato una sorta di “prova generale” in vista dei Mondiali che si disputeranno nella medesima località settimana prossima.

Fra ieri e oggi, la YS Arena di Hachinohe (Giappone) ha fatto da palcoscenico alla terza tappa della Coppa del Mondo giovanile di speed-skating. L’Italia ha partecipato all’appuntamento con sei atleti (foto © ISU). Laura Peveri (Fiamme Oro) si è cimentata nella categoria neo-senior (riservata ai nati dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004). Impegnati, invece, nella categoria junior (nati dal 1° luglio 2004 in poi) Manuel De Carli (C.P. Piné), Manuel Ghiotto (Noale Ice), Giorgia Aiello (Cardano Skating), Emily Tormen (USG Pieve Cadore) e Maybritt Vigl (Ritten Sport).

Nella giornata inaugurale è arrivata l’agile affermazione di Peveri nei 3.000 metri, impostasi con il tempo di 4’23”81 senza incontrare alcuna resistenza da parte della spagnola Sheila Gomez Fernandez, unica avversaria iscritta alla competizione.

I 3.000 metri junior hanno regalato tre primati personali. In campo maschile, Ghiotto ha chiuso sesto con il tempo di 3’51”10; De Carli si è classificato quattordicesimo, scendendo per la prima volta in carriera sotto la barriera dei quattro minuti (3’58”23).

Nel settore femminile, Tormen si è attestata in quindicesima piazza, ritoccando a sua volta il personal best (4’34”59). Nei 1.000 metri junior, Aiello e Vigl hanno concluso rispettivamente ottava (1’20”79) e nona (1’20”87). Infine la team sprint – composta da Tormen, Vigl e Aiello – ha realizzato l’ottavo crono (1’36”26).

La seconda giornata ha visto Laura Peveri primeggiare senza patemi sia nei 1.500 metri (2’02”65) che nella Mass Start. La concorrenza si è difatti rivelata di livello decisamente più basso di quello espresso dalla ventiduenne piacentina.

In ambito junior ha brillato soprattutto Maybritt Vigl, attestatasi alla piazza d’onore nella Partenza in Linea, superata solo dalla giapponese Hana Noake. Nella medesima gara, Emily Tormen ha concluso quattordicesima. Vigl e Tormen si sono classificate rispettivamente tredicesima (2’05”76) e diciannovesima (2’08”40) sui 1.500 metri, dove invece si è espressa al meglio Giorgia Aiello, capace di migliorare il proprio primato personale. Il tempo di 2’04”22 le è valso il nono posto, risultato che fa il paio con la top-ten incamerata nei 500 metri (40”55 e decima posizione finale).

La top-ten è stata agguantata anche da Manuel Ghiotto, nono nei 1.500 maschili (1’51”76), mentre Manuel De Carli ha stabilito il nuovo personal best sui 500 (38”24), conclusi al venticinquesimo posto. De Carli e Ghiotto si sono poi piazzati rispettivamente diciassettesimo e ventiquattresimo nella mass start.