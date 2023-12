Pattinaggio, Coppa del Mondo: 2° posto in Polonia per il Team Pursuit azzurro

sabato, 9 dicembre 2023

La pista lunga azzurra regala gioie anche nella seconda giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo. Sul ghiaccio della Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dopo lo splendido successo di ieri di Giovannini nella mass start l’Italia ha conquistato un altro podio grazie allo grande secondo posto nel Team Pursuit maschile.

Il trio azzurro composto da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ha chiuso la propria prova con un bel tempo di 3’45″39 finendo alle spalle soltanto degli Stati Uniti per poco più di 50 centesimi, mentre la Norvegia ha completato la top 3 in terza posizione.

Prestazione super del team tricolore che bissa così il risultato conquistato nella tappa inaugurale di Obihiro, in Giappone: la squadra azzurra occupa ora la terza posizione nel ranking di specialità di Coppa del Mondo (peraltro, a pari punti con Stati Uniti e Norvegia, nell’ordine le prime due classificate).

Nelle altre gare, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) è 12ª nei 1500 metri con il tempo di 2’00″51 e bene fa al femminile anche Serena Pergher (Fiamme Oro), 13ª nei 500 metri con un crono di 38″74. Al maschile Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) chiude 14° nei 1500 metri in 1’48″72 mentre David Bosa (Fiamme Oro) termina in 20ª posizione nei 500 metri in 35″69.