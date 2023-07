Pattinaggio, conclusa la rassegna a Ponte di Legno: Panfili Campione d’Italia Senior

venerdì, 7 luglio 2023

Ponte di Legno – Terminano oggi i Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico e Inline categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior. La competizione tricolore a Ponte di Legno si è conclusa con le premiazioni tutte le categorie dell’Inline (Allievi a parte). Presente anche il sindaco della comune della valle Camonica, Ivan Faustinelli. Foto di Raniero Corbelletti.

SENIOR. Sbaraglia la concorrenza Sofia Paronetto (P.A. Musano) con 152.96 punti. La campionessa del Mondo 2023 precede Metka Kuk (Asd Polet) che sosta sul 121.88 e Alessia Bilancioni (Pol. Pietas Julia), 115.03. “Mi sono riconfermata campionessa italiana anche se è stata una gara dura e lunga, anche perché ho concluso un paio di giorni fa il campionato di quad dove sono arrivata quinta nel Libero” ha raccontato Sofia Paronetto.

Tra i colleghi Senior è il “solito” Antonio Panfili (P. A. Inline S.Marco) a piazzarsi in vetta con 143.38 punti; lo seguono Elvis Martinello (Pol. Dil. Spinea) con 127.61 e Michele Casanova (Sk. Club Sedico) con 87.75. Quest’ultimo supera con un colpo di coda Francesco Meloni.

“È andata bene, soprattutto considerato che arrivo da un infortunio importante che mi ha tenuto fermo per 4 mesi e che mi ha costretto a saltare molti degli impegni d’inizio stagione – racconta Antonio Panfili – Sono riuscito, con una bella maratona, a entrare in gioco per questo campionato. C’è ancora molto lavoro da fare e se verrò convocato per altri eventi cercherò di presentarmi ancora più in forma e con qualche impegno tecnico di maggior valore”.

JUNIOR. Anche in questo caso è la campionessa mondiale in carica Sofia Ciacia (P.A. Musano) a mantenere il primo posto al termine del programma lungo con 125.94 punti. Secondo per Clara Barattoni (S.C. Don Bosco) con 93.19 e terzo per Angelica Piovesan (Patt. Art. Portogruaro) con 86.69. “Sono felice di essere riuscita a riconfermarmi campionessa italiana Junior femminile per la terza volta consecutiva – spiega la 18enne Sofia Ciacia – Pratico l’inline dal 2020, prima pattinavo con i quad”.

Tra i maschi il primo posto, con 107.48 punti, va all’oro mondiale in Argentina Francesco Vittuari (Polisportiva Lame). Secondo con 44.50 Nicola Geatti (Pol. Dil. Spinea).

“Mi sono laureato per la seconda volta campione italiano Juniores Inline – commenta Francesco Vittuari – Sono soddisfatto, soprattutto perché il programma lungo è di nuova costruzione. Sono ancora nel pieno della preparazione perché tra meno di due settimane parteciperò agli Italiani di Solo dance

JEUNESSE. Nel femminile mantiene la testa al gruppo Sofia De Lazzari (P.A. Musano) con 99.68 punti. Seconda Margherita Doccini (Asd Skating Acc) con 72.39, retrocede di una posizione Eleonora Seminara (Patt. Vazzola) con 65.90. “È la prima volta che divento campionessa italiana e, dopo tanti anni di sacrifici, è un sogno che si avvera” dice Sofia De Lazzari.

Un ragazzo per questa categoria: Filippo De Ritis (Evolution S.D.) che chiude con 43.60 punti. “È stato un rientro splendido dopo un brutto infortunio a una caviglia – spiega il 16enne Filippo De Ritis che si allena a Pescara – Fortunatamente mi sono ripreso in maniera rapida anche grazie agli allenamenti in palestra”.

CADETTI. Tra le ragazze si conferma la classifica provvisoria di ieri: prima posizione per Rachele Bianchi (Pattino Club) con 101.24 punti, seconda per Giorgia Panebianco (Asd Winner Battiati) con 86.12 e terza per Marta Bariviera (S.C. Don Bosco) con 63.28.

“Ringrazio i miei allenatori e la mia famiglia che mi hanno sostenuta – sono le prima parole della campionessa italian Rachele Bianchi – La scorsa settimana nel Libero con il quad ho invece ottenuto un quinto posto”.

Nei colleghi del maschile concorre Davide Spadafora (Asd Christal) che ottiene un punteggio finale di 51.97 punti.

“Sono felice della mia prestazione, mi sono impegnato molto e ho fatto tanti sacrifici per arrivare fin qui – racconta il 14enne Davide Spadafora, originario di Bari – Prima pattinavo con i quad, poi ho scoperto il mondo dell’inline e me ne sono innamorato. Il mio programma era ispirato ad Ironman”.

Le premiazioni di oggi, venerdì 7 luglio 2023

SENIOR FEMMINILE

1. Sofia Paronetto (P.A. Musano)

2. Metka Kuk (Asd Polet)

3. Alessia Bilancioni (Pol. Pietas Julia)

SENIOR MASCHILE

1. Antonio Panfili (P. A. Inline S.Marco)

2. Elvis Martinello (Pol. Dil. Spinea)

3. Michele Casanova (Sk. Club Sedico)

JUNIOR FEMMINILE

1. Sofia Ciacia (P.A. Musano)

2. Clara Barattoni (S.C. Don Bosco)

3. Angelica Piovesan (Patt. Art. Portogruaro)

JUNIOR MASCHILE

1. Francesco Vittuari (Polisportiva Lame)

2. Nicola Geatti (Pol. Dil. Spinea)

JEUNESSE FEMMINILE

1. Sofia De Lazzari (P.A. Musano)

2. Margherita Doccini (Asd Skating Acc)

3. Eleonora Seminara (Patt. Vazzola)

JEUNESSE MASCHILE

1. Filippo De Ritis (Evolution S.D.)

CADETTI FEMMINILE

1. Rachele Bianchi (Pattino Club)

2. Giorgia Panebianco (Asd Winner Battiati)

3. Marta Bariviera (S.C. Don Bosco)

CADETTI MASCHILE

Davide Spadafora (Asd Christal)

Per consultare tutti i risultati delle gare qui