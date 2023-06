Pattinaggio, Campionati italiani a Ponte di Legno: i risultati della quarta giornata

giovedì, 29 giugno 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Quarta giornata dei Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico e Inline categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior. Oggi la competizione tricolore a Ponte di Legno ha premiato i Jeunesse maschili e le Coppie artistico Cadetti.

È Noah Cavallini (Tm Roller Academy Asd) a laurearsi campione italiano della categoria Jeunesse maschile con 97.10. Medaglia d’argento per Kevin Zenic (Asd Polet) con 83.18 e terzo per Christian Cubitosi (Roller Parma) con 81.37.

“Sono contento della mia prestazione, anche se si poteva fare meglio – sono le prime parole di Noah Cavallini, classe 2007, che nel tempo libero ama praticare anche parkour e acrobatica – Fatalità ho sbagliato lo stesso elemento dell’Italiano dell’anno scorso”.

Per quanto riguarda le Coppie artistico Cadetti primo posto con 95.64 per Alessio Cocci e Alice Pozzobon (entrambi S.C. Anguillara), mentre si fermano appena dietro con 86.22 Mattia Danesi e Angela Maria Costantino (entrambi Primavera Prato). Chiudono la classifica con 79.04 Rodolfo Cortini e Maelle Milzi (Libertas Patt. Forlì e Pol. Funo).

“Facciamo coppia da circa 4 anni e questa è la terza volta che vinciamo il Campionato Italiano – raccontano i 14enni Alessio Cocci e Alice Pozzobon – Siamo felici del risultato dopo un anno di duro lavoro in cui abbiamo affrontato anche alcuni acciacchi”. Domani Alessio Cocci scenderà in pista per il programma lungo dei Cadetti.

Infine focus sulle Cadette: al termine del programma corto si piazza al primo posto Victoria Baldo (Tm Roller Academy Asd) con 52.09. Seguono Irene D’Auria (Academy V. Dei Casali) con 50.85 e Sofia Lenti (Divino Amore Insieme) con 50.74.

Nelle Coppie artistico Jeunesse, al termine del corto, la classifica si compone così: “il solito” Noah Cavallin e Ludovica Pari (Tm Roller Academy e UP Calderara) con 27.44, Thomas Lauri e Alessia Berto (Patt. Vazzola e Olimpica S. Rovigo) con 21.98 e Bryan Oviasuyi e Margherita Zaccuri (Junior Sacca e Arcispazio Piumazzo Asd) con 19.65.

Gli Italiani, organizzati grazie all’impegno della società organizzatrice Rosa Camuna Skating, e con il supporto della Federazione, termineranno venerdì 7 luglio.“A questo evento partecipano molti atleti tra cui alcuni pluri campioni mondiali – spiega Marika Kullmann, vice presidente FISR– Ma non pensiamo solamente ai campioni, perché l’importante per ciascun pattinatore presente agli Italiani è alzare l’asticella personale; qualunque posizione, quando si dà il meglio in pista, è sempre da ricordare, da premiare e da applaudire. Ritorneremo ancora a Ponte di Legno a fine agosto per i Campionati Europei: siamo nella Valle dei Segni e come Federazione desideriamo lasciare un segno, anche educativo e valoriale”.

“Amo la Valle Camonica, ci sono nato e ci lavoro come archeologo, ma allo stesso tempo con la mia società collaboro all’organizzazione delle attività sportive in particolare legate al pattinaggio artistico – commenta il presidente della Rosa Camuna Skating, Ausilio Priuli – Questi Campionati Italiani e i prossimi Europei arrivano dopo una serie di eventi tricolori ed internazionali portati a Ponte di Legno grazie alla collaborazione della Rosa Camuna Skating con FISR e World Skate. Queste competizioni hanno una valenza non solo sportiva, ma anche turistica poiché, oltre ai 400 atleti che si stanno sfidando per gli Italiani, il nostro territorio sta accogliendo famiglie, allenatori e appassionati in un ambiente fortemente ospitale, con un clima ottimale e un palazzetto adeguato alle esigenze. Contiamo di far registrare 8 mila pernottamenti in queste due settimane di gare”.

Risultati

JEUNESSE MASCHILE

Noah Cavallini (Tm Roller Academy Asd)

2. Kevin Zenic (Asd Polet)

3. Christian Cubitosi (Roller Parma)

COPPIE ARTISTICO CADETTI

1. Alessio Cocci e Alice Pozzobon (entrambi S.C. Anguillara)

2. Mattia Danesi e Angela Maria Costantino (entrambi Primavera Prato)

3. Rodolfo Cortini e Maelle Milzi (Libertas Patt. Forlì e Pol. Funo)

Il programma di domani, venerdì 30 giugno

14.40 -18.40 Gara Corto Junior femminile

18.50 – 21.40 Gara Lungo Cadetti maschile

21.50 – 22.10 Gara Lungo Coppie artistico Jeunesse

22.10 – 22.40 Premiazioni Cadetti maschile e Coppie artistico Jeunesse