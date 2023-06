Pattinaggio artistico a rotelle, Matilde Caputo campionessa italiana Jeunesse a Ponte di Legno

mercoledì, 28 giugno 2023

Ponte di Legno – È la terza giornata dei Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico e Inline categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior a portare le prime medaglie tricolore nella splendida cornice di Ponte di Legno. Foto @FISR.

A salire sul gradino più alto del podio Jeunesse femminile è Matilde Caputo (Gymnasium Skate Asd) che, con 152.35, conferma la prima posizione ottenuta dopo il programma corto. Rimane salda al secondo posto anche Martina Stefani (Primavera D. Sport) con 145.88, mentre Chiara Tegamelli (Fonte Roma Eur) sale dalla quarta alla terza posizione con 130.50 superando Matilde Matteucci.

“Sono felice, anche se potevo fare un pochino meglio – sono le prime parole della neo campionessa italiana Matilde Caputo – È pur vero che sono stata ferma per parecchio tempo, dunque mi allenerò per la prossima gara”.

Per quanto riguarda la gara del Libero Cadetti, dopo il programma corto si piazza in prima posizione Gianmaria Giacomi (Pol. Dil. Spinea) con 53.42, secondo posto per Luca Saini (Beato G.XXIII) con 52.05 e terzo per Ettore Trento (Patt. Art. Piombinese) con 51.94. I cadetti torneranno in pista venerdì 30 giugno per il lungo.

Gli Italiani, organizzati grazie all’impegno della società organizzatrice Rosa Camuna Skating, e con il supporto della Federazione, termineranno venerdì 7 luglio.

Risultati di oggi, mercoledì 28 giugno 2023

JEUNESSE FEMMINILE:

1. Matilde Caputo (Gymnasium Skate Asd)

2. Martina Stefani (Primavera D. Sport)

3. Chiara Tegamelli (Fonte Roma Eur)

Il programma di domani, giovedì 29 giugno 2023

13.30 – 17.45 Gara Corto Cadetti femminile

17.55 – 19.05 Gara Lungo Jeunesse maschile

19.15 – 20.35 Gara Lungo Coppie artistico Cadetti

20.45 – 21.05 Gara Corto Coppie artistico Jeunesse

21.05 – 21.30 Premiazioni Jeunesse maschile e Coppie artistico Cadetti