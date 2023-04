Parte da Salò la nuova sfida di Marco Fratini nuotatore dei record

venerdì, 28 aprile 2023

Salò (Brescia) – Parte da Salò (Brescia) la nuova impresa di Marco Fratini. Il nuotatore dei record si cimenterà nel giro del Lago di Garda no stop. Nella Sala dei Trofei della Società Canottieri Swim the Garda è stata presentata la prossima impresa del nuotatore dei record Marco Fratini: 147 chilometri di nuoto in acque libere per compiere il giro del Lago di Garda no stop in sole 60 ore, dall’8 al 10 settembre.

L’evento – organizzato con la collaborazione tecnica della Società Canottieri Garda Salò – avrà come scopo principale la raccolta di fondi per l’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Una finalità benefica che caratterizza tutte le sfide del medico umbro; appuntamenti sportivi dove non conta tanto il cronometro ma soprattutto il completamento del percorso, in una sfida con sé stessi che concepisce il gesto sportivo come strumento per aiutare gli altri.

Fratini ha all’attivo numerosi primati tra cui il record di percorrenza in vasca corta (100 km nuotati in 34h e 53’ nel 2020 a Perugia) oltre a varie traversate, come quella effettuata lo scorso anno sul lago Trasimeno, dove ha nuotato per 50 ore senza interruzioni.

A fare gli onori di casa è stato il presidente della Canottieri Garda Salò Marco Maroni, mentre Massimiliano Bagnolo (Business Development Director South & North Europe Speedo Italia) ha inviato un video messaggio di incoraggiamento per Fratini. Presente in collegamento video, Damiano Falchetti (presidente regionale AISM Lombardia) ha ribadito l’importanza del messaggio che Marco Fratini vuole trasmettere e quanto la raccolta fondi aiuti l’associazione nel servizio di assistenza, consulenza e supporto per i malati.

“Finora nessuno ha mai compiuto la circumnavigazione del Garda, questa è la mia sfida e il legame con l’AISM mi dà una motivazione in più. Io sto scegliendo di soffrire per un periodo limitato, chi è colpito dalla sclerosi multipla invece non lo ha scelto e ogni giorno si trova a dover superare delle sfide”, commenta Marco Fratini.

Ha condotto l’appuntamento il giornalista Stefano Arcobelli, da oltre trent’anni una delle firme più prestigiose della Gazzetta dello Sport, per cui ha seguito come inviato undici Olimpiadi.

Nel pomeriggio Arcobelli ha presentato, sempre in Canottieri, la riedizione del libro di cui è autore Federica Pellegrini, lo stile libero di una leggenda italiana (edizioni Arcos), un’interessante biografia che ripercorre le tappe cruciali della carriera di una delle più grandi atlete italiane.

Il percorso

La partenza è fissata per venerdì 8 settembre alle 6 dal molo del porto Mauro Melzani di Salò. Fratini si tufferà in direzione San Felice del Benaco e nuoterà parallelamente alla costa, mantenendosi a circa 150 metri da terra seguendo con attenzione la direzione del vento e delle correnti subacquee per dosare al meglio le energie. Il medico umbro sarà seguito da uno staff di quattro persone a bordo di due barche d’appoggio, equipaggiate con diverse dotazioni di sicurezza tra cui kit di pronto intervento e defibrillatore. 19 le tappe previste, ognuna di circa 8 km, con due brevi pause tecniche notturne che permetteranno a Fratini di alimentarsi, sottoporsi a brevi trattamenti di fisioterapia e riposare grazie a “micro-sonni” indotti con l’ipnosi. In ogni punto del percorso verranno organizzati eventi collaterali per la raccolta di fondi. Arrivo previsto domenica 10 settembre intorno alle 17.

Società Canottieri Garda Salò

Dal 1891 la Società Canottieri Garda promuove lo sport e i suoi valori, avvicinando ogni anno centinaia di giovani atleti a diverse discipline: canottaggio, nuoto e vela ma anche tennis e triathlon. Le squadre della Canottieri partecipano alle principali gare agonistiche nazionali e internazionali, con un crescente numero di successi. Oggi il circolo velico conta oltre mille soci, gestisce il porto privato Mauro Melzani di Salò, che può ospitare fino a 120 imbarcazioni, un polo sportivo con piscine, un parco estivo, palestra e studi di fisioterapia nonché un Tennis Club. L’impegno della società è stato premiato dal Coni con l’assegnazione della Stella e del Collare d’oro al merito sportivo, le massime onorificenza dello sport italiano.