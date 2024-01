Para Nordic World Cup, il camuno Romele protagonista a Dobbiaco

mercoledì, 24 gennaio 2024

Dobbiaco (Bolzano) – È un’atmosfera di festa quella che si respira oggi a Dobbiaco per la prima tappa di Para Nordic World Cup, dove la 10 km individuale in tecnica classica ha incoronato i primi vincitori della stagione 2023/2024, una Coppa che mancava da anni in Italia.

Hanno cominciato in mattinata gli atleti della categoria Sitting (con disabilità fisica che utilizzano una speciale slitta dotata di normali sci) dove hanno trionfato il fuoriclasse della Valle Camonica e Sebino Giuseppe Romele (nella foto) e la statunitense Oksana Masters. Un ottimo avvio di stagione per Romele: “Vincere qui è una bellissima emozione, essere qui a Dobbiaco è splendido e ringrazio davvero gli organizzatori per l’ottima gara che hanno allestito”. “Sono molto felice di poter gareggiare su territorio italiano a livello di Coppa del Mondo per la prima volta – prosegue -. Non mi sono ancora ambientato perché parlo l’inglese-camuno, perché essendo abituato ad andare sempre all’estero, è una novità”.

Sul podio con Romele anche Pavlo Bal (UKR) e Derek Zaplotinsky (CAN), mentre si uniscono per i festeggiamenti con Masters, Kendall Gretsch (USA) e Anja Wicker (GER). Sfiora la top10 Michele Biglione, che chiude 11° al termine di una gara tiratissima e combattuta, mentre sono rispettivamente 21°, 26° e 28° gli altri tre italiani in gara: Giuseppe Spatola, Marco Pisani e Jacopo Maria Curzi. Da segnalare che, indipendentemente dal risultato, tutti gli atleti azzurri sono entusiasti di correre sulle nevi italiane di una località simbolo come Dobbiaco, e sperano di poter tornare fra i binari della Nordic Arena anche in futuro.

A metà mattina è toccato ai fondisti della categoria Standing (con disabilità fisica di arti superiori o inferiori che sono comunque in grado di deambulare) scendere in pista: vincitori di giornata Vilde Nilsen (NOR) e Mark Arendz (CAN). “Pista bellissima, sono riuscita a dare il meglio di me con il double poling e come inizio di stagione è davvero ottimo”, afferma la norvegese al traguardo, mentre le fa eco così il canadese Arendz: “Non sapevo cosa aspettarmi dalla prima gara dell’anno, ma sono molto soddisfatto, Dobbiaco è bellissima”. Seconda e terza classificata Brittany Hudak (CAN) e Liudmyla Liashenko (UKR) mentre completano il podio maschile Taiki Kawayoke (JPN) e Witold Skupien (POL). 12° Cristian Toninelli: “Ci tengo a ringraziare Fabio Maj che ha fatto un ottimo lavoro con gli sci e poi che dire… se tutti i migliori atleti al mondo vengono a Dobbiaco un motivo ci sarà, è wow”. Chiude 26° Mattia Dal Pastro: “Bello correre sulla pista del Tour de Ski, sarebbe ancora più bello gareggiare prima o dopo le gare del Tour per avere più visibilità e maggior inclusione, ma è comunque uno spettacolo”.

La categoria Vision Impaired (con disabilità visiva – ciechi o ipovedenti – che sciano accompagnati da una guida) è stata l’ultima a cimentarsi con la 10 km in classico di oggi. Al femminile doppietta tedesca con Linn Kazmaier (con la guida Florian Baumann) a precedere la connazionale Leonie Maria Walter (e la guida Christian Krasman), mentre completa il podio Simona Bubenickova (CZE, guidata da David Srutek). Al maschile la vittoria va allo statunitense Jake Adicoff (con la guida Jake Brown) e salgono con lui sul podio lo svedese Zebastian Modin (con la guida Emil Joensson) e l’ucraino Oleksandr Kazik (con Serhii Kucheriavyi).

LE CLASSIFICHE

10km Individual Classic

Sitting – Maschile

1 Giuseppe Romele Giuseppe ITA 29:57.3; 2 Pavlo Bal 30:32.1; 3Derek Zaplotinsky Can 31:10.1; 4 Cristian Westemaier Ribera Bra 31:19.6; 5 Yerbol Khamitov KAZ 31:58.9; 6 Volodymyr Chernysh UKR 32:09.1; 7 Eui Hyun Shin KOR 32:42.6; 8 Aaron Pike USA 32:59.0; 9 Oleksandr Aleksyk UKR 33:12.3; 10 Vasyl Kravchuk UKR 33:21.8

Sitting – Femminile

1 Oksana Masters USA 34:34.5; 2 Kendall Gretsch USA 34:58.2; 3 Anja Wicker GER 35:45.3; 4 Andrea Eskau GER 38:40.7; 5 Yunji Kim KOR 40:47.3; 6 Indira Liseth NOR 40:51.9; 7 Souza Elena regina De Sena Souza BRA 41:44.2; 8 Lyne-Marie Bilodeau CAN 41:49.8; 9 Isabell Valen NOR 41:59.2; 10 Erin Martin USA 45:39.5

Standing – Maschile

1 Mark Arendz CAN 29:34.4; 2 Taiki Kwayore JPN 30:30.7; 3 Witold Skupien POL 31:26.0; 4 Yoshihiro Nitta JPN 32:08.5; 5 Benjamin Daviet FRA 32:32.5; 6 Karl Tabouret FRA 32:44.2; 7 Maximilian Weidner GER 32:53.1; 8 Alexander Eheler GER 33:04.9; 9 Sebastian Marburger GER 33:08.2; 10 Trygve Steinar Larsent NOR 33:46.5

Standing – Femminile

1 Vilde Nilsen NOR 34:51.9; 2 Brittany Hudak CAN 36:07.1; 3 Liudmyla Liashenko UKR 37:26.1; 4 Iryna Bui UKR 37:53.8; 5 Ellen Westerlund SWE 38:17.5; 6 Emma Archibald CAN 39:18.4; 7 Bohdana Konashuk UKR 39:28.1; 8 Louise Perottosdotter SWE 40:03.3; 9 Yuliia Batenkova Bauman UKR 40:28.2; 10 Danielle Aravich USA 42:11.8

Vision impaired – Maschile

1 Jake Adicoff USA 30:37.9; 2 Zebastian Modin SWE 30:53.4; 3 Oleksandr Kazik UKR 32:11.0; 4 Inkki Inola FIN 32:16.6; 5 Iaroslav Reshetynskyi UKR 32:57.2; 6 Dmytro Suiarko UKR 33:05.8; 7 Thomas Oxaal NOR 34:34.9; 8 Piotr Garbowski POL 34:52.2; 9 Ihor Kravchuk UKR 35:24.2; 10 Anatolii Kovalevskyi UKR 35:50.3

Vision impaired – Femminile

1 Linn Kazmaier GER 36:30.0; 2Walter Maria Leonie GER 37:34.9; 3 Simona Bubenickova CZE 37:37.0; 4 Nataliia Tkachenko UKR 41:34.0; 5 Johanna Recktenwald GER 42:07.8; 6 Ilona Varkovets UKR 46:47.4; 7 Aneta Gorska POL 50:48.0.