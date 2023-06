Pallavolo, Finale Under 17: nella prima giornata della seconda fase tutte a segno le big

giovedì, 1 giugno 2023

Valsugana – Archiviati i gironi di qualificazione, che hanno promosso al secondo turno Itas Trentino Volley, Sport Team Südtirol, Volley Treviso e Vero Volley Milano, oggi pomeriggio in Valsugana è iniziata la fase finale del campionato nazionale Under 17 di pallavolo, aperta dai primi match dei quattro gironi che mettono in palio i pass per i quarti di finale, riservati alle prime due classificate di ognuno dei raggruppamenti, mentre per le altre formazioni ci saranno le finali di consolazione dal 9° al 16° posto. È stata una partenza lanciata per le attese big, con Vero Volley Milano, Volley Treviso, Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Diavoli Powevolley e Materdomini Castellana che hanno raccolto il bottino pieno nel match inaugurale.

Nel girone E, che vede le squadre impegnate al Palasport di Borgo Valsugana, la Parella Torino ha superato grazie a una splendida rimonta i siciliani della Gupe Catania, avanti 2-0 nel computo dei set, ma poi agganciati e battuti al tie-break (7-15). Più agevole il successo dei lombardi della Diavoli Powervolley (campioni uscenti) sulla sorpresa Sport Team Südtirol, superato con un netto 3-0.

Nel raggruppamento F, invece, c’era grande attesa per il debutto dei marchigiani della Cucine Lube Civitanova, che ha aperto il proprio cammino con un successo (3-1 ai toscani della Volley Prato), emulati poco dopo dal Volley Treviso, che ha faticato solamente nel primo parziale con la Fenice Roma, superata con il punteggio di 3-0.

Sorriso pieno, nel girone G, anche per i padroni di casa dell’Itas Trentino, che hanno rifilato un netto 3-0 alla Gas Sales Bluenergy Piacenza. I pugliesi della Materdomini Volley hanno riservato il medesimo trattamento ai liguri della Colombo Genova. Nel match fra gialloblù e biancorossi la squadra di Daniele Nardin ha sofferto un po’ nella fase di cambio palla, anche perché Piacenza ha forzato molto al servizio, ma ha fatto valere la maggiore fisicità ed esperienza, dovendo sudare solo nel secondo set, chiuso 25-22 dopo essere rimasto in equilibrio fino al 22-22. Omogenea la distribuzione dei punti (Boschini 12, Sandu 12, Anno 13, Fedrici 11) fra i padroni di casa, mentre gli emiliani si sono appoggiati moltissimo sul figlio d’arte Manuel Zlatanov. Per definire il primato diventa ora decisiva la sfida al vertice di domani fra Trentino Volley e Castellana Grotte.

Nel raggruppamento H, infine, ha iniziato con il piede giusto il Vero Volley Milano (3-0 alla Pallavolo Padova), mentre i napoletani del Volley Meta hanno dato vita ad una appassionante battaglia sportiva con i calabresi della Callipo Vibo Valentia: la sfida si è risolta al tie-break, vinto 15-11 dai campani.

Domani, venerdì 2 giugno, si torna in campo, sempre nelle medesime sedi di gioco, per le altre partite dei quattro gironi di qualificazione, con doppio impegno per tutte le squadre. Fischio d’inizio alle 9.

I risultati di oggi

GIRONE E (a Borgo Valsugana): Gupe Catania – Parella Torino 2-3 (25-19, 25-18, 16-25, 16-25, 7-15); Diavoli Powervolley – Sport Team Südtirol 3-0 (25-12, 25-9, 25-20).

Classifica: Diavoli Powevolley p. 3; Parella Torino 2; Cupe Volley Catania 1; Sport Team Südtirol 0.

GIRONE F (a Caldonazzo): Volley Prato – Lube Civitanova 1-3 (25-18, 22-25, 16-25, 19-25); Fenice Roma – Volley Treviso 0-3 (27-29, 18-25, 20-25).

Classifica: Cucine Lube Civitanova e Volley Treviso p. 6; Volley Prato e Fenice Roma 0.

GIRONE G (a Pergine Valsugana): Materdomini Castellana – Colombo Genova 3-0 (25-21, 25-18, 25-17); Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino 0-3 (19-25, 22-25, 21-25).

Classifica: Materdomini e Itas Trentino p. 3; Gas Sales Bluenergy Piacenza e Colombo Genova 0.

GIRONE H (a Levico Terme): Volley Meta – Callipo Vibo Valentia 3-2 (25-21, 18-25, 22-25, 25-15, 15-11); Pallavolo Padova – Vero Volley Milano 0-3 (21-25, 24-26, 22-25).

Classifica: Vero Volley Milano p. 3; Volley Meta 2; Callipo Vibo Valentia 1; Pallavolo Padova 0.

Le partite di venerdì 2 giugno

GIRONE E (a Borgo Valsugana): Parella Torino – Diavoli Powervolley (ore 9); Sport Team Südtirol – Gupe Catania (a seguire); Parella Torino – Sport Team Südtirol (ore 15.30); Diavoli Powervolley – Cupe Catania (a seguire).

GIRONE F (a Caldonazzo): Lube Civitanova – Fenice Roma (ore 9); Volley Treviso – Volley Prato (a seguire); Lube Civitanova – Volley Treviso (ore 15.30); Fenice Roma – Volley Prato (a seguire).

GIRONE G (a Pergine Valsugana): Colombo Genova – Gas Sales Bluenergy Piacenza (ore 9); Itas Trentino – Materdomini Castellana (a seguire); Colombo Genova – Itas Trentino (ore 15.30); Gas Sales Bluenergy Piacenza – Materdomini Castellana (a seguire).

GIRONE H (a Levico Terme): Callipo Vibo Valentia – Pallavolo Padova (ore 9); Vero Volley Milano – Volley Meta (a seguire); Callipo Vibo Valentia – Vero Volley Milano (ore 15.30); Pallavolo Padova – Volley Meta (a seguire).