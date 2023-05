Pallavolo, cinque a punteggio pieno dopo la 1ª giornata delle Finali Nazionali Giovanili in Valsugana

martedì, 30 maggio 2023

Valsugana – Vero Volley Milano, Sir Safery Perugia, Itas Trentino, Volley Treviso e Rione Terra Pozzuoli hanno chiuso a punteggio pieno la prima giornata della Fase nazionale del campionato Under 17 di pallavolo, che ha preso il via oggi in Valsugana, organizzata dal Comitato Trentino della Fipav. A dare inizio alla manifestazione sono stati i match dei quattro gironi di qualificazione, che verranno archiviati domattina e andranno a definire le quattro formazioni (le vincenti dei raggruppamenti), che raggiungeranno le 12 squadre già qualificate d’ufficio, che arriveranno giovedì mattina.

Nel girone A le annunciate protagoniste Volley Milano e Sir Safety Perugia non hanno tradito le attese e hanno centrato un doppio successo nei due match disputati sul campo del Palasport di Borgo Valsugana. Dopo la vittoria arrivata in mattinata sulla Volley Olimpia Aosta, nel pomeriggio Milano si è ripetuta con i friulani del Volley Prata, che a causa del secondo ko consecutivo abbandonano anzitempo la competizione. Medesimo destino è toccato ai valdostani, che nulla hanno potuto al cospetto di Perugia, avversaria della Volley Milano domani mattina nella sfida che metterà in palio il pass per la fase successiva. Prata e Olimpia Aosta si affronteranno per evitare l’ultimo posto.

Nel raggruppamento B di Caldonazzo, invece, la situazione è ancora aperta. A comandare la classifica è la Roma 7 Volley Young Sempione, che, dopo aver superato al tie-break lo Sport Team Südtirol al mattino, ha rifilato un sonoro 3-0 ai sardi della Quadrifoglio Volley, ormai esclusi dal discorso qualificazione. Gli altoatesini, invece, sono rimasti in corsa grazie alla vittoria conquistata nel pomeriggio al termine dell’entusiasmante battaglia sportiva con la Volley Pescara 3, superata 3-1, con gli ultimi due set chiusi sul 27-25 e sul 30-28. Lo Sport Team Südtirol se la vedrà con la già eliminata Quadrifoglio Volley, mentre i romani, attualmente primi della classe, affronteranno i pari categoria pescaresi, terzi nel raggruppamento con 3 punti e dunque ancora in corsa per il passaggio del turno. I bolzanini hanno bisogno di un loro successo.

Bene anche l’Itas Trentino Volley, a un passo dall’obiettivo. La squadra di casa, che nella sfida inaugurale del girone C aveva spazzato via in tre set il Volley Club Grottaglie, si è ripetuta nel pomeriggio nel match di cartello della giornata contro gli emiliani della Emmeti Clima VG Modena, vincendo gli ultimi due combattuti parziali ai vantaggi.

I trentini, a cui basterà vincere ancora un solo set per garantirsi il primo posto, si giocheranno la qualificazione domattina a Pergine Valsugana con il Gonzaga Giovani Milano, che nella seconda sfida di giornata ha superato 3-0 il Volley Club Grottaglie, riscattando la sconfitta patita al mattino per mano dei modenesi (match molto combattuto) e rimanendo teoricamente in corsa per la qualificazione.

Sarà uno scontro diretto, infine, a decidere la vincente del raggruppamento D, che dopo due delle tre partite in programma vede al comando con 6 punti la coppia composta da Volley Treviso e Rione Terra Pozzuoli. Nel pomeriggio i trevigiani hanno liquidato in tre set la Rinascita Lagonegro (Basilicata), bissando il successo conseguito poche ore prima contro i molisani della Spike Devils Campobasso. Questi ultimi sono stati piegati 3-0 nella seconda sfida del girone dai campani della Rione Terra Pozzuoli, già vittorioso nella partita della sessione mattutina (3-1 alla Rinascita Lagonegro).

Il programma della seconda giornata prevede due match per girone alla mattina (ore 9) sempre sui campi di Borgo Valsugana (girone A), Caldonazzo (girone B), Pergine Valsugana (girone C) e Levico Terme (girone D), seguiti dalla premiazione dei 12 team che lasceranno il Trentino.