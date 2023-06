Pallavolo, campionato Under 17 maschile in Valsugana: la finale è tra Diavoli e Treviso

sabato, 3 giugno 2023

Borgo Valsugana (Trento) – Sarà Diavoli Powervolley – Volley Treviso la finale della fase nazionale del campionato Under 17 maschile di pallavolo, ospitata dalla Valsugana. Lombardi e veneti si sono garantiti il pass per la sfida che metterà in palio il titolo tricolore, superando rispettivamente il Vero Volley Milano e i padroni di casa dell’Itas Trentino. Quest’ultima ha dato vita a un combattutissimo e interminabile primo set nella sfida con i trevigiani, vinto da questi ultimi con il punteggio di 38-36, ma poi hanno accusato il colpo, mentre i veneti hanno saputo sfruttare l’onda positiva e andare ad aggiudicarsi i due successivi parziali. È stato incerto fino all’ultimo, invece, il derby milanese, che ha premiato al tie-break i Diavoli Powervolley, al termine di un match vibrante e ricco di emozioni.

Domani mattina alle 11, al Palasport di Borgo Valsugana, la quotata formazione milanese si giocherà il titolo con la Volley Treviso, mentre per Vero Volley Milano e Itas Trentino ci sarà la finale per il terzo posto, in programma alle 9 a Caldonazzo.

La Fenice Roma, invece, si giocherà il 5° posto contro la Parella Torino (ore 9 a Pergine Valsugana), grazie al successo conquistato al tie-break sulla Materdomini Castellana Grotte, mentre i torinesi hanno battuto in tre set la Pallavolo Padova. Pugliesi e veneti, dunque, scenderanno in campo per la finalina che assegnerà il settimo posto (ore 9 a Levico Terme).

Oggi sono state disputate anche le finali per definire le posizioni dalla nona alla sedicesima, con impegnate le formazioni che hanno concluso qui la loro esperienza nella manifestazione. Il Volley Meta si è garantito il nono posto posto, superando la Cucine Lube Civitanova (dunque decima nella classifica finale) al tie-break, mentre la Gas Sales Bluenergy Piacenza si è garantita l’undicesimo posto, superando 3-1 la Gupe Volley Catania. Tredicesimo posto per la Volley Prato (3-1 ai calabresi della Callipo Vibo Valentia), quindicesimo per il Colombo Genova (3-2 allo Sport Team Südtirol).

Domani, domenica 4 giugno, ci sarà l’atto conclusivo, con le finali per il terzo, quinto e settimo posto alle 9, mentre la finalissima avrà inizio alle 11, sul campo del Palasport di Borgo Valsugana.

I risultati delle semifinali 1°-4° posto

Diavoli Powervolley – Vero Volley Milano 3-2 (28-30, 25-10, 25-23, 25-27,

15-13)

Volley Treviso – Itas Trentino Volley 3-0 (38-36, 25-17, 25-20)

I risultati delle semifinali 5°-8° posto

Fenice Roma – Castellana Grotte 3-2 (25-17, 15-25, 25-23, 15-25, 16-14)

Parella Torino – Pallavolo Padova 3-0 (27-25, 25-23, 25-22)

Finale 9°-10° posto

Volley Meta – Cucine Lube Civitanova 2-3 (21-25, 21-25, 26-24, 25-17, 13-15)

Finale 11°-12° posto

Gupe Volley Catania – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (22-25, 25-21,

16-25, 18-25)

Finale 13°-14° posto

Callipo Vibo Valentia – Volley Prato 1-3 (22-25, 32-34, 25-23, 16-25)

Finale 15°-16° posto

Sport Team Südtirol – Colombo Genova 2-3 (18-25, 25-15, 25-22, 20-25, 13-15)

Il programma di domenica 4 giugno

Finale 1°-2° posto: Vero Volley Milano – Volley Treviso (ore 11 a Borgo

Valsugana)

Finale 3°-4° posto: Diavoli Powervolley – Itas Trentino Volley (ore 9 a

Caldonazzo)

Finale 5°-6° posto: Fenice Roma – Parella Torino (ore 9 a Pergine Valsugana)

Finale 7°-8° posto: Materdomini Castellana Grotte – Pallavolo Padova (ore 9

a Levico Terme)

La cronaca di Diavoli Powervolley – Vero Volley

Sul campo di Borgo Valsugana i Diavoli Powervolley vincono l’appassionante derby con il Vero Volley per 3-2 (28-30, 25-10, 25-23, 25-27, 15-13) e conquistano l’ennesima finale. Si tratta di un match deciso dal servizio (19 ace a 1) e dal muro (14 block a 6), fondamentali nei quali i campioni uscenti appaiono formidabili.

Nel primo set partono bene i Diavoli (6-3), proprio grazie ai servizi incisivi di Gariboldi, ma poi i campioni uscenti rimettono in carreggiata gli avversari con una serie di errori, ultimo quello di Gariboldi (in posto-2) dell’11-11. Ancora con le battute di Gariboldi i rosanero accelerano (13-11) e con gli attacchi di Garello si portano sul (17-14) , ma sul 20-16 (muro di Grue) si inceppano di nuovo e si fanno agganciare sul 20-20. Nell’appassionante finale di set un ace di Chinello (25-24) e un errore del regista Reseghetti (28-27) danno ai Diavoli l’opportunità di chiudere, ma un attacco di Pertoldi e un errore di Garello archiviano la frazione sul 28-30 a favore del Vero Volley.

Il secondo parziale è un monologo dei Diavoli, che scattano sul 5-1 con un muro di Chinello su Frascio, sostituito sul 7-1. Il Vero Volley non dà segni di reazione e subisce il 10-3, il 15-5 con due ace consecutivi, poi un altro ace vale il 17-7 e si giunge al 25-10 senza alcun sussulto.

Sull’onda dell’entusiasmo i campioni uscenti scattano dai blocchi alla grande anche nel terzo parziale, sfruttando immancabilmente il servizio (ace di Garello e due di Gariboldi), che producono un perentorio 8-2. Sembra che il copione della frazione precedente possa ripetersi, invece il Vero Volley inizia a rosicchiare punto su punto e con un muro di Pertoldi arriva anche a -2 (10-8). I Diavoli riprendono a correre fino al 18-14, salvo poi bloccarsi di nuovo fino a farsi agguantare sul 19-19. Inizia un appassionante braccio di ferro punto a punto, risolto sul 24-23 da uno smash di Grua su ricezione lunga dopo un fortunato mezzo ace sul nastro di Mati.

La quarta frazione mostra subito la rabbia del Vero Volley, che a suon di muri si porta su un confortante 7-10, ma i Diavoli hanno mille vite e tornano sotto con gli attacchi di Garello e un altro ace di Gariboldi, che porta il tabellone sul 14-14. L’equilibrio regna sovrano fino al 19-19, poi il Vero Volley accelera di nuovo grazie ad un ace di Taiwo, un contrattacco di Pertoldi e un errore di Gariboldi (19-22). Fino al 21-24 poco cambia, poi due ace dei Diavoli, firmati da Mati, pareggiano i conti in extremis (24-24), ma sul 25-26 l’ultima parola è di un errore al servizio, peraltro contestato dalla panchina biancorossa, dello stesso Mati: 25-27.

Nel tie break il Vero Volley scappa sul 5-7 con un errore di Garello, ma dopo il cambio di campo i Diavoli cambiano marcia e sfruttano loro volta l’errore di Pertoldi per portarsi sul 10-8. Non è ancora un gap decisivo, ma lo sforzo degli avversari per colmarlo si ferma sul 13-12 e sul 14-13 un diagonale di Gariboldi manda ancora una volta in finale la squadra milanese.

IL TABELLINO

Diavoli Powervolley – Vero Volley Milano 2-3 (3-2 (28-30, 25-10, 25-23, 25-27, 15-13)

DIAVOLI POWERVOLLEY: Prada 5, Chinello 14, Gariboldi 17, Garello 16, Grue 7, Mati 26, Centenaro (L), Frage 0. N.e. Giuliani, Bellanca, Terrani, Romano, Brambilla e Lento (L). All. Moreno Traviglia

VERO VOLLEY MILANO: Reseghetti 2, Caporossi 22, Pertoldi 22, Frascio 8, Taiwo 7, Ciampi 4, Labarile (L), Celi 0, Costi 1, Santomassimo 0, Bonandrini 0. N.e. Ferrari, Barna e Chiodi (L). All. Mauro Marchetti

DURATA SET: 29′, 22′, 33′, 37′, 22′; tot 2h e 23′.

NOTE: Diavoli: 14 muri, 19 ace, 19 errori in battuta, 17 errori in attacco. Vero Volley: 6

muri, 1 ace, 19 errori in battuta, 24 errori in attacco.

La cronaca di Volley Treviso – Itas Trentino

Molto meno equilibrata, almeno dal secondo set in poi, l’altra semifinale, giocata a Caldonazzzo, dove il Volley Treviso ha avuto ragione dell’Itas Trentino per 3-0 (38-36, 25-17, 25-20). Dopo la battaglia campale della prima frazione i gialloblù si sono spenti e hanno anzato bandiera bianca.

Primo set combattuto punto a punto sino al 16-16, poi Fedrici realizza il break che Treviso ricompone sul 21 pari grazie a Porro (attacco e ace). Allo sprint un muro e uno slash di Mussari consegnano il 24-22 Trentino. Treviso annulla quelle due palle set e le successive 8. Se ne procura in seguito a sua volta quattro invertendo la tendenza sul 33-34 e chiudendo il primo set in proprio favore sul 36-38 con attacco di Argilagos: 40 minuti di gioco effettivo.

L’onda lunga del rocambolesco finale del precedente parziale influisce sull’avvio del successivo. Treviso parte a razzo (5-8 e 6-11) e resiste bene anche al tentativo di rimonta Trentino (14-16) scappando via di nuovo (15-21) soprattutto grazie a Porro (5 punti nel parziale), che conduce i suoi sullo 0-2 orogranata (17-25).

Treviso legittima e conferma la propria supremazia anche nel terzo set, condotto sin dall’inizio (4-7, 7-11), mettendo in mostra un ottimo servizio e un sistema muro-difesa molto efficace, che tiene a bada Fedrici e Boschini. Trento prova più volte a rifarsi sotto (12-13 e 18-19), ma ogni volta la rimonta si ferma sul più bello (13-16 e 19-22). I veneti chiudono il match in tre set sul 20-25 con un di Argilagos su Fedrici.

IL TABELLINO

Itas Trentino – Volley Treviso 0-3 (36-38, 17-25, 20-25)

ITAS TRENTINO: Cirino 1, Anno 1, Boschini 9, Sandu 9, Mussari 4, Fedrici 16, Muraro (L);

Battisti (L), Pitto 1, Fregnan, Dietre, Bolognani. N.e. Costabile e Leonardi. All. Daniele Nardin.

VOLLEY TREVISO: Costantini 5, Monzani, Porro 20, Hristov 16, Malosso 7, Argilagos 14,

Tosatto (L), De Bortoli. N.e. Ravagnan, Barosco, Mantovan, Covre, Munarin, Chiapinotto. All.

Giovanni Cappelletto.

ARBITRI: Martorino e Durante.

DURATA SET: 39’, 25’, 26’; tot 1h e 30’.

NOTE: Itas Trentino: 7 muri, 1 ace, 13 errori in battuta, 14 errori in attacco. Volley Treviso: 6

muri, 4 ace, 14 errori in battuta, 17 errori in attacco.

L’esito dei quarti di finale della mattina

I Diavoli , reduci da un girone di qualificazione in cui non hanno perso nemmeno un set, hanno proseguito nel loro percorso netto anche in questa fase disputata nella mattinata di oggi, rifilando l’ennesimo 3-0 ai laziali della Fenice Roma in un match nel quale i lombardi hanno attaccato molto meglio (53% contro 31%), murato molto di più (10-3), battuto con maggior incisività (4 ace a 1) e ricevuto con grande continuità (64%). Top scorer il centrale Paolo Mati (17 punti), seguito dal laziale Marini (13) e dall’opposto milanese Chinello (11).

Ha vinto con il medesimo punteggio, ma soffrendo decisamente di più, il Volley Treviso, che ha trovato nella Parella Torino una degna avversaria. I piemontesi hanno ceduto solamente ai vantaggi nei primi due parziali, per poi capitolare definitivamente nel terzo, chiuso sul 25-20 in favore dei veneti.

Ha conquistato un posto in semifinale anche la squadra di casa, l’Itas Trentino Volley, che ha avuto la meglio sui pari categoria della Pallavolo Padova: 3-0 lo “score” finale per i trentini, che hanno sofferto solamente nel terzo set, vinto 27-25. Una partita cominciata nel migliore dei modi per i gialloblù, che nel primo set hanno dominato la scena, poi però Padova è cresciuta e nel secondo set è rimasta davanti fino al 13-10, per poi farsi agganciare sul 13-13. Con il turno al servizio di Fedrici l’Itas ha poi messo la freccia ed è andata sul 2-0. Ancora più combattuto il terzo set, che ha visto Padova comandare fino al 21-16: uno smash out dei veneti ha trasformato il possibile 22-16 in un 21-17 e i giochi si sono riaperti. Alla fine, anche con il contributo di due cartellini rossi mostrati ai bianconeri, l’Itas ha chiuso 27-25. Top scorer del match Fedrici (15 punti), seguito dal compagno Boschini (11) e dal bianconero Michielon (9).

La quarta semifinalista è il Vero Volley Milano, che ha superato 3-1 i pugliesi della Materdomini Castellana Grotte, capaci di tenere testa ai lombardi solamente nel secondo set. Anche in questo caso in attacco i lombardi hanno fatto molto meglio (49% contro 31%), così come al servizio (6 ace a 1). Miglior realizzatore lo schiacciatore Frascio (21 punti), seguito dallo schiacciatore pugliese Colaci (16), dall’altro laterale lombardo Pertoldi (14) e dall’opposto Caporossi (13).

Sempre questa mattina, sono andati in scena anche i match delle semifinali per le posizioni dalla nona alla sedicesima, con successi per Volley Meta (3-0 alla Gupe Volley Catania), per la Cucine Lube Civitanova (3-2 alla Gas Sales Bluenergy Piacenza), per la Callipo Vibo Valentia (3-1 agli altoatesini dello Sport Team Südtirol) e per il Volley Prato (3-0 al Colombo Genova).

Nel pomeriggio sono in programma le semifinali e le finaline, che definiranno le posizioni dalla nona alla sedicesima.

Risultati quarti di finale

Diavoli Powervolley – Fenice Roma 3-0 (25-18, 25-14, 25-22)

Volley Treviso – Parella Torino 3-0 (28-26, 26-24, 25-20)

Itas Trentino Volley – Pallavolo Padova 3-0 (25-17, 25-20, 27-25)

Vero Volley Milano – Materdomini Castellana Grotte 3-1 (25-14, 22-25, 25-17, 25-21)

Risultati semifinali 9°-16° posto

Gupe Volley Catania – Volley Meta 0-3 (13-25, 11-25, 17-25)

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (22-25, 25-12, 25-17, 22-25, 15-10)

Sport Team Südtirol – Callipo Vibo Valentia 1-3 (25-21, 20-25, 20-25, 20-25)

Volley Prato – Colombo Genova 3-0 (25-23, 25-13, 25-22)