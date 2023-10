Pallanuoto, serie A1: An Brescia vince lo scontro diretto con Telimar

sabato, 21 ottobre 2023

Palermo – Alesiani e compagni sbancano la piscina comunale olimpionica di Palermo vincendo lo scontro diretto con il Telimar e chiudendo al meglio la settimana. Nonostante le assenze di Irving (giochi panamericani) e Dolce (infezione batterica dell’ultimo momento), i leoni riescono a ottenere tre punti a dir poco fondamentali in questo inizio di campionato, salendo in quinta posizione a un punto da Ortigia.

Da sottolineare anche un instancabile prestazione di Lo Cascio e compagni che, anch’essi penalizzati dalle assenze dei due americani Hooper e Woodhead, hanno dato vita a una grande sfida con gli ospiti, onorando il big match di giornata.

I leoni scendono bene in vasca ma il Telimar non è da meno; il risultato è uno scambio continuo di reti. Da una parte Lazic, Manzi e Balzarini dall’altra Vitale, Giorgietti e Occhione per il 3-3 di primo quarto.

Una partita molto divertente che il Brescia impatta negli otto minuti successivi. La risposta di Occhione all’iniziale saetta di Faraglia è solo un timido segno di resistenza dei siciliani che, venendo puniti da molti contro falli, concedono un quantità notevole di extra-possessi ai lombardi che non si fanno trovare impreparati. Gitto, Balzarini e la doppietta di capitan Alesiani compongono il parziale degli ospiti che si portano quindi in vantaggio di 4 lunghezze al termine della prima metà di gioco.

Dopo quattro minuti dalla ripresa le due avversarie sono ancora a secco di conclusioni vincenti, con Faraglia che colpisce la traversa su tiro di rigore.

Una partita caratterizzata da parziali perché i ragazzi di Sandro Bovo subiscono l’energia dei padroni di casa, i quali abbozzano la reazione che li porta a meno due lunghezze dal pareggio.

Dopo un solo minuto dall’ultimo sprint Occhione, a tu per tu con Tesanovic, non si fa ipnotizzare e segna il meno uno.

Guerrato colpisce ma gli uomini di Baldineti non mollano e con Vitale spaventano i vicecampioni d’Italia.

All’ultimo giro di orologio, Alesiani con un diagonale perfetto sentenzia il big match e a fargli eco arriva anche la tripletta di Balzarini che mette il punto esclamativo sul risultato finale di 13 a 9.

Commenta così la prestazione Djole Lazic: “Una partita difficile e dura in cui non abbiamo giocato come avremmo voluto. Abbiamo fatto tanti errori sopratutto in difesa dove abbiamo preso gol facili. Ma la cosa più importante è che siamo riusciti a prendere la vittoria e i tre punti per la classifica.”

Le parole di Sandro Bovo: “È stata una partita difficile per entrambe le squadre che erano senza due giocatori importanti. Oggi la cosa fondamentale erano i tre punti, ma possiamo e dobbiamo giocare meglio di così.”